Akasa présente son ventirad Alucia H4

Akasa a dévoilé un nouveau ventirad baptisé Alucia H4. Ce modèle de type simple tour est apte à refroidir un processeur avec un TDP max de 185 W. Dans son communiqué de presse, l’entreprise précise qu’il peut ainsi gérer un Ryzen 9 5950X ou un Core i7-12700. En conséquence, on en déduit que le TDP fait ici plutôt référence au MTB (Maximum Turbo Power) qu’au PBP (Processor Base Power).

Cet Alucia H4 mesure 154 x 120 x 96 mm et affiche 672 grammes sur la balance. Il possède quatre caloducs en cuivre en contact direct avec le processeur ; les ailettes sont en aluminium. Akasa a équipé ce modèle d’un ventilateur 120 x 120 x 25 mm. La turbine a une vitesse de rotation comprise entre 500 et 2000 tr/min. Le débit d’air max est de 56,3 CFM, la pression statique max de 1,94 mm-H2O et le volume sonore ne dépasse pas les 33,1 dB(A) selon la fiche technique. La durée de vie du ventilateur est donnée à 40 000 heures.

Pas compatible avec le socket LGA1700…

Paradoxalement, alors qu’Akasa mentionne une prise en charge du Core i7-12700, le ventirad n’est pour l’instant compatible qu’avec les sockets Intel LGA2066, LGA2011, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA1200 ; le support du LGA1700, donc des processeurs Alder Lake, sera apparemment ajouté lors d’une future mise à jour, sans que l’on ne sache si les clients ayant déjà acheté un Alucia H4 profiteront d’un kit de montage gratuit. Concernant les processeurs AMD, la compatibilité se limite au socket AM4.

L’Alucia H4 (AK- CC4017EP01) est proposé dès à présent en Europe à partir de 35,99 euros.

