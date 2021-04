AMD 4700S : l’APU des Xbox Series X recyclé en processeur desktop ?

Un processeur soudé à une carte mère mini-ITX et associé à 16 Go de mémoire GDDR6.

Un énigmatique processeur AMD 4700S a fait une récente apparition chez des détaillants. Parmi eux, TMALL, un revendeur chinois, fournit des informations à son sujet ; il le propose au sein d’un PC de jeu mini-ITX (AMD 4700S Desktop Kit). La puce sous architecture Zen 2 hérite toujours d’une gravure en 7 nm. Elle embarque 8 cœurs / 16 threads et 12 Mo de cache L3. Sa fréquence de base est de 3,6 GHz ; sa fréquence Boost monte à 4 GHz. Ce processeur AMD 47000S est soudé sur une carte mère Cardinal qui héberge aussi 16 Go de mémoire GDDR6. Concrètement, il fait penser à l’APU de la Xbox Series X dépourvu de solution graphique RDNA2, d’où sa fréquence Boost légèrement plus élevée (la fréquence Boost est de 3,8 GHz pour l’APU de la Xbox Series X).

En fait, il semble qu’AMD transforme les SoC qui ne répondent pas aux exigences de la Xbox Series X pour les revendre sous forme de processeur AMD 4700S. Ce procédé concerne sans doute ceux dont la solution graphique intégrée est défectueuse, un peu à l’instar de ce que fait Intel avec ses processeurs série F ; cela expliquerait l’association avec 16 Go de mémoire GDDR6. En outre, comme le montre l’illustration ci-dessus, cette carte mini-ITX a une taille similaire à celle d’une Xbox Series. Enfin, dernier élément en faveur de cette théorie : le détaillant utilise une photo de l’APU des Xbox Series comme argument publicitaire.

Moins performant qu’un Ryzen 7 4750G

La carte mère ne possède aucun emplacement mémoire supplémentaire. En revanche, un port PCIe 3.0 x16 est présent pour accueillir une carte graphique dédiée.

Le détaillant livre quelques benchmarks Cinebench qui témoignent des performances de cette puce. Celle-ci se positionne devant un Intel Core i7-9700 en multicœurs mais derrière un Ryzen 7 4750G Pro. Dans d’autres benchmarks Cinebench et d’encodage vidéo x264 / x265, l’AMD 4700S associé à une carte graphique Radeon RX 550 devance un couple Intel Core i7-9750H / GeForce RTX 2060.

Le détaillant finlandais Tulostintavaratalo propose un AMD 4700S Desktop Kit à 262,10 euros hors taxes et 325 euros TTC (le pays applique un taux de TVA de 24 %). TMALL propose un système complet, comprenant le processeur avec sa carte mère, un ventirad, une Radeon RX 550, un SSD allant de 256 Go à 5 To, un bloc d’alimentation et un boîtier à des tarifs compris entre 4300 / 5600 yuans, ce qui équivaut approximativement à 550 / 715 euros.

Source : Tom’s Hardware US