AMD déploie son FidelityFX sur Xbox Series X / S

À l’occasion de la conférence Microsoft Game Stack Live, AMD et Microsoft ont annoncé la disponibilité du kit de développement AMD FidelityFX pour les Xbox Series X et Xbox Series S dans le cadre du Xbox Game Developers Kit.

Pour mémoire, le FidelityFX regroupe des technologies open source relatives à la qualité d’image. L’entreprise la présente comme « une bibliothèque open source de technologies visuelles disponible sur GPUOpen » qui « facilite le travail des développeurs pour l’implémentation d’effets visuel de haute qualité dans les titres PC et Xbox avec des technologies comme Contrast Adaptive Sharpening (CAS), Variable Shading, et le Denoiser d’ombres basé sur le raytracing ».

Le FidelityFX Super Resolution d’AMD arriverait au printemps

Microsoft DirectX 12 Agility SDK

AMD accompagne également le Microsoft DirectX 12 Agility SDK, lequel « améliore la façon dont les nouvelles fonctions DirectX 12 sont proposées aux développeurs pour un usage dans les jeux. Tant les développeurs que les joueurs en profitent puisque les premiers bénéficient d’une indication sur l’usage des nouvelles fonctions de DirectX 12 proposées avec une version spécifique de Windows ». En outre, la société indique qu’elle continuera « de travailler étroitement au support de DirectX 12 Ultimate au travers de ses cartes graphiques AMD RDNA 2 et de la prise en charge de DirectStorage pour Windows ».

Par ailleurs, la mise à jour HLSL Shader Model 6.6 du « langage haut niveau de shading de Microsoft ajoute de nouvelles capacités et une plus grande flexibilité pour la prise en charge des fonctions comme : les entiers atomiques de 64-bit, le dynamic resource binding, les compute shader derivatives et samples et plus encore ». La prise en charge HLSL Shader Model 6.6 sera offerte avec la publication du DirectX 12 Agility SDK et AMD propose un pilote spécifique avec un driver développeur.

Enfin, AMD a élaboré un nouveau Performance Guide pour les architectures CPU Zen 2 et Zen 3. Cet outil s’adresse toujours aux développeurs ; il les « aide à tirer le meilleur parti des processeurs » susmentionnés, « avec notamment du code exemple ». À cela s’ajoute une nouvelle version de CPU Core Counts et un guide des bonnes pratiques du développeur lui aussi mis à jour.

Source : AMD