AMD fait un bide avec ses cartes graphiques ? Un analyste révèle des informations intrigantes

Un analyste a exprimé sa prudence quant aux perspectives d’AMD, suggérant que les clients achètent ses GPU principalement pour stimuler la concurrence avec NVIDIA et constatant une accumulation inexpliquée des stocks, malgré les récents développements positifs d’AMD dans le domaine des GPU IA.

Un analyste de Wall Street maintient une approche prudente concernant les perspectives à court terme d’AMD, malgré les récents développements positifs perçus autour de ses offres de GPU dédiés à l’intelligence artificielle. Alors que les GPU Nvidia continuent de prédominer en tant que référence industrielle, AMD a enregistré des avancées dans la perception de ses propres offres sur le marché des GPU IA.

De bons conseils sur les actions AMD ?

William Stein, analyste chez Truist Securities, a réitéré une recommandation de « conserver » pour les actions AMD, avec un objectif de cours de 111 dollars par action. Cet objectif représente un potentiel de baisse d’environ 20 % par rapport au prix actuel de l’action, qui est d’environ 137,70 dollars.

Stein a abordé la question de savoir si les clients d’AMD achètent les produits de l’entreprise uniquement pour stimuler la concurrence et comparer les prix avec Nvidia, ou s’ils préfèrent réellement la technologie d’AMD. L’analyste penche pour la première hypothèse.

Concernant la brève apparition et disparition du logo d’Amazon Web Services (AWS) des listes de clients d’AMD, Stein a précisé, suite à des discussions avec la direction d’AMD, qu’Amazon préfère annoncer de tels partenariats lors de ses propres événements.

Un point soulevé par Stein est la détection d’une « accumulation significative des stocks » d’AMD, dont la raison reste « difficile à expliquer », selon l’analyste. Compte tenu de l’incertitude entourant l’activité des GPU IA d’AMD à l’heure actuelle, l’analyste de Truist n’a pas émis de « point de vue tranché » quant à l’impact potentiel, positif ou négatif, des prochains résultats trimestriels de l’entreprise.

Développements récents d’AMD dans les GPU IA

AMD a récemment présenté ses GPU de la série MI350, basés sur son architecture Instinct de 4e génération, dont la disponibilité est prévue pour le troisième trimestre 2025. Selon AMD, ces GPU pourraient offrir une multiplication par 4 de la puissance de calcul IA et par 35 de la capacité d’inférence. L’entreprise a également lancé la 7e itération de ROCm, une plateforme open-source conçue pour l’optimisation des performances des GPU AMD. AMD affirme que ROCm 7 apporte une amélioration moyenne de 3,5x et 3x des performances en inférence et en entraînement, respectivement, par rapport à sa version précédente.

La solution de rack IA Helios d’AMD, combinant des GPU MI400 avec des CPU Venice basés sur Zen-6 et des NIC Vulcano, est maintenant attendue pour 2026. AMD a également évoqué le successeur d’Helios, prévu pour 2027, qui devrait utiliser des GPU MI500, des CPU Verano et des NIC Vulcano.

Le lancement des GPU MI350 au troisième trimestre devrait avoir un impact sur les revenus d’AMD pour la seconde moitié de l’année. C.J. Muse, analyste chez Cantor Fitzgerald, anticipe qu’AMD générera environ 6 milliards de dollars de revenus liés à l’IA au second semestre 2025.