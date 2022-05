La série EPYC 7006 aurait pour nom de code ‘Venice’

La série de processeurs EPYC actuelle est l’EPYC 7003, nom de code EPYC Milan. AMD a étoffé son offre il y a quelques semaines avec des EPYC Milan-X, des variantes dotées de cache L3 supplémentaire grâce à la technologie 3D V-Cache. La prochaine génération de processeurs EPYC (EPYC 7004), attendue d’ici la fin d’année, a pour nom de code EPYC Genoa. Elle marquera le passage à de nouvelles architecture et finesse de gravure (Zen 4 et 5 nm) et introduira un nouveau socket, le SP5 (LGA-6096). En outre, ces puces auront jusqu’à 96 cœurs au lieu de 64. Ensuite, la série EPYC 7005 aurait pour nom de code EPYC Turin. Tom de Moore’ Law is Dead nous apprend que les encore plus lointains EPYC 7006 se feraient connaître sous le nom de code EPYC Venice.

La gamme EPYC 7005 sera vraisemblablement commercialisée en 2023 voire 2024. Les processeurs EPYC 7006 ne devraient donc pas voir le jour avant 2024 ou 2025. En conséquence, hormis leur désignation, les données les concernant sont pour le moment quasiment inexistantes. Selon l’auteur de MLID, ces processeurs, sous architecture CPU Zen 6, profiteront de caches L2 et L3 remaniés et mettront l’accent sur l’implémentation de la mémoire HBM. Bien sûr, la feuille de route d’AMD à si long terme reste sujette à caution.

Instinct MI300 : jusqu’à 8 dies de calcul ?

Des EPYC 7001 aux EPYC 7006

Le tableau ci-dessous compare les différentes séries EPYC passées, actuelles et à venir.

Série EPYC 7001 « Naples » EPYC 7002 « Rome » EPYC 7003 « Milan »

7003 « Milan-X » (*) EPYC 7004 « Genoa » EPYC 7004 « Bergamo » EPYC 7005 « Turin » EPYC 7006 « Venice » Année de lancement 2017 2019 2021 2022 2022 2023/2024 2024/2025 Architecture 14 nm Zen 7 nm Zen2 7 nm Zen3 5 nm Zen4 5 nm Zen4c Zen5 Zen6 Socket SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP3 (LGA4094) SP5 (LGA-6096) SP5 (LGA-6096) SP5 (LGA-6096) À déterminer Chiplets 4xCCD 8xCCD + 1xI/0 8xCCD + 1xI/O 12xCCD + 1xI/O 12xCCD + 1xI/O À déterminer À déterminer Nombre max. de cœurs 32C/64T 64C/128T 64C/128T 96C/192T 128C/256T 256C/512T 256C+/512T Fréquence max. 3,8 GHz 3,9 GHz 4,1 GHz À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer Cache L2 par cœur 0,5 Mo 0,5 Mo 0,5 Mo 1 Mo À déterminer À déterminer À déterminer Cache L3 par CCX 8 Mo 8 Mo 32 Mo / 96 Mo (*) 32 Mo À déterminer À déterminer À déterminer Nombre de canaux mémoire supportés 8 canaux 8 canaux 8 canaux 12 canaux 12 canaux 12 canaux À déterminer Support mémoire DDR4-2666 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-6000 À déterminer Lignes PCIe 128x Gen3 128x Gen4 128x Gen4 128x Gen5 À déterminer À déterminer À déterminer Max cTDP 200 W 280 W 280 W 400 W À déterminer À déterminer À déterminer

Source : MLID via VideoCardz