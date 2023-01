AMD Instinct MI250X : les performances de deux GPU NVIDIA A100, pour moitié moins d’énergie

Le nouveau supercalculateur suédois Dardel sera au moins six fois plus rapide que le précédent supercalculateur de KTH tout en offrant une excellente efficacité énergétique.

En mars 2021, AMD prévenait que ses processeurs EPYC et accélérateurs Instinct allaient équiper supercalculateur suédois Dardel. Ce supercalculateur, baptisé ainsi en hommage à la romancière Thora Dardel, et à son mari, le peintre Nils Dardel, est localisé à Stockholm, au sein du Center of High Performance Computing (PDC). Une fois pleinement déployé, ce supercalculateur délivrera une performance de pointe d’environ 13,5 pétaflops. Le KTH, Royal Institute of Technology, a publié une étude de cas sur ce sujet ; le document vante notamment l’excellente efficacité énergétique des accélérateurs AMD Instinct MI250X.

© AMD

« Nous avons constaté que les performances d’un AMD Instinct MI250X sont comparables à celles de deux GPU Nvidia A100, mais qu’il consomme environ moitié moins d’énergie » a déclaré le professeur Dirk Pleiter, directeur du centre PDC pour le calcul à haute performance chez KTH. « La plupart des systèmes qui ont été déployés récemment sont basés sur des processeurs AMD EPYC car, pour des applications scientifiques typiques, ils offrent des performances exceptionnelles. »

AMD équipe désormais 101 des supercalculateurs les plus performants

Un rendement de 50 GLFOPS par watt contre 1,8 GFLOPS pour le système précédent

Plus précisément, Dirk Pleiter explique que les nœuds équipés uniquement de CPU AMD EPYC produisent environ 6 GFLOPS par watt, tandis que les nœuds accélérés par le GPU Instinct augmentent cette performance jusqu’à 60 GFLOPS par watt.

« Notre nouveau système optimisé par AMD sera au moins six fois plus rapide que le précédent, dans une enveloppe énergétique comparable. La performance de pointe de notre système précédent était de 2,28 PFLOPS, et celle du nouveau système sera d’environ 13,5 PFLOPS. Notre système précédent avait un rendement de 1,8 GFLOPS par watt. […] nous espérons obtenir des rendements similaires à ceux des superordinateurs Frontier et LUMI […] cela aboutirait à environ 50 GFLOPS par watt. Il s’agirait donc d’une amélioration de plus d’un facteur 25 ».

29 ans de supercalculateurs, une puissance multipliée par 18 millions !

1 270 nœuds CPU et 56 nœuds GPU

Concernant la répartition des nœuds de calcul du supercalculateur, le KTH déploie un total de 1 270 nœuds dans la partition CPU et 56 nœuds dans la partition GPU. Chaque nœud CPU possède deux processeurs AMD EPYC 7742 à 64 cœurs. La majorité d’entre eux (524) disposent de 256 Go de mémoire. Certains bénéficient de 512 Go ou de 1 To ; deux nœuds ont droit à 2 To de mémoire vive. Les nœuds de GPU utilisent également des processeurs AMD EPYC 64 cœurs, mais dans des configurations monosocket avec 512 Go de mémoire. Chacun embarque quatre GPU AMD Instinct MI250X.

Pour finir, AMD précise que ce supercalculateur Dardel servira notamment pour les applications scientifiques telles que la dynamique des fluides numérique, la science des matériaux, la chimie numérique et la recherche en biophysique et en génomique.

Vous pouvez consulter l’étude de cas complète sur le site d’AMD.