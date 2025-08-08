Apple Watch Ultra 3 : des fuites révèlent un écran plus grand et des améliorations majeures

Apple prépare le lancement de l’Apple Watch Ultra 3, avec un écran plus grand et des améliorations majeures, selon des fuites récentes.

L’Apple Watch Ultra 3 révèle certaines caractéristiques

Des informations récentes suggèrent qu’Apple préparerait le lancement de l’Apple Watch Ultra 3, avec des améliorations notables par rapport aux modèles précédents. Selon des sources proches du dossier, la nouvelle montre intelligente pourrait profiter d’un écran plus grand de 1,98 pouce, avec des bordures plus fines, offrant ainsi une surface d’affichage accrue.

La cinquième bêta d’iOS 26, récemment publiée par Apple, contient une référence cachée à une résolution d’écran de 422 x 514 pixels, une configuration qui ne correspond à aucun modèle actuel d’Apple Watch. Pour comparaison, l’Apple Watch Ultra 2 dispose d’une résolution de 410 x 502 pixels. Si Apple maintient la même densité de pixels d’environ 335 ppi, l’écran de l’Apple Watch Ultra 3 mesurerait environ 1,98 pouce en diagonale, contre 1,93 pouce pour l’Ultra 2. Cette augmentation de 3 % de la taille de l’écran serait obtenue en réduisant la taille des bordures, plutôt qu’en agrandissant le boîtier, ce qui permettrait d’avoir 5 % de surface d’affichage supplémentaire sans modifier le format général de la montre.

Nonobstant un écran plus grand, l’Apple Watch Ultra 3 serait dotée de plusieurs améliorations significatives. Parmi les rumeurs figurent le support de la messagerie par satellite sans couverture cellulaire ou Wi-Fi, un écran grand angle LTPO3 similaire à celui de l’Apple Watch Series 10, le support cellulaire 5G RedCap intégré, la détection de la pression sanguine et de nouvelles puces S10 ou S11 pour améliorer les performances et l’efficacité.

Il est également prévu qu’Apple prévoit de lancer la gamme iPhone 17 le 9 septembre, date à laquelle les nouveaux modèles d’Apple Watch devraient également être annoncés. Ces améliorations potentielles pourraient renforcer la position de l’Apple Watch Ultra 3 sur le marché des montres intelligentes haut de gamme.