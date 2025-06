La surveillance de la glycémie sur l’Apple Watch pourrait arriver en 2027

Selon une feuille de route de lancement de produits établie par un analyste, l’Apple Watch pourrait bientôt intégrer une fonction de surveillance de la glycémie. Cette avancée, attendue depuis longtemps, pourrait voir le jour d’ici deux ans. Cependant, il n’est pas encore confirmé si la variante ‘Ultra’ de l’Apple Watch bénéficiera de cette fonctionnalité.

Une prouesse technologique à mettre en place

Intégrer de nouvelles fonctionnalités à l’Apple Watch a toujours été un défi. En 2024, Apple a connu une baisse de 19 % de ses expéditions en raison des difficultés à innover dans un espace déjà très encombré. La surveillance de la glycémie est l’un des obstacles majeurs que la firme de Cupertino n’a pas encore réussi à surmonter. Cependant, selon l’analyste Jeff Pu de GF Securities, ces efforts pourraient porter leurs fruits d’ici 2027, date à laquelle cette fonctionnalité est attendue.

Jeff Pu a partagé une chronologie de produits indiquant que la surveillance de la glycémie pourrait être une réalité d’ici deux ans. Cependant, il n’y a aucune preuve dans la chaîne d’approvisionnement que cette fonctionnalité sera effectivement intégrée à l’Apple Watch Series 13, ce qui laisse planer un doute sur la fiabilité de cette prédiction.

En 2023, Bloomberg rapportait que la fonction de surveillance non invasive de la glycémie avait atteint un stade de ‘preuve de concept’, aboutissant à un prototype fonctionnel. Cependant, le principal obstacle était la taille du capteur, trop grand pour être intégré dans une montre portable.

Une fonctionnalité très attendue

La surveillance de la glycémie est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de l’Apple Watch, en particulier ceux souffrant de diabète. Cette fonctionnalité marquerait un changement significatif, passant des aiguilles et des capteurs à un suivi sans douleur et sans effort sur le poignet.

Apple Product Timeline by Jeff Pu, GF Securities Hong Kong pic.twitter.com/jEIGMi7Twv — Jukan Choi (@Jukanlosreve) June 15, 2025

Apple a toujours positionné l’Apple Watch comme un acteur clé dans le domaine de la santé numérique. Bien que le capteur interne d’Apple soit encore en développement, le suivi de la glycémie en temps réel est déjà possible grâce à des intégrations tierces de surveillance continue de la glycémie (CGM). Par exemple, le Dexcom G7 offre un support direct pour l’Apple Watch via Bluetooth, permettant aux utilisateurs de voir les données de glycémie en temps réel sans avoir besoin de leur iPhone.

Un avenir prometteur

Avec des fonctionnalités pilotées par l’IA comme le projet Mulberry à l’horizon, la vision d’Apple pour une gestion de la santé holistique et en temps réel commence à prendre forme, même si le suivi de la glycémie n’est pas encore totalement opérationnel. L’Apple Watch pourrait éventuellement offrir une surveillance de la glycémie sans piqûres au doigt ni méthodes invasives, mais cette technologie est encore loin d’être prête.

Bien que la surveillance de la glycémie sur l’Apple Watch soit une fonctionnalité très attendue, son intégration reste incertaine et dépend de nombreux facteurs technologiques et logistiques. Les utilisateurs devront donc patienter encore quelques années avant de pouvoir bénéficier de cette innovation.