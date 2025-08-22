Asus lance une RTX 5080 en partenariat avec Noctua, à un prix exorbitant

Asus a lancé une RTX 5080 en partenariat avec Noctua. Si la carte est parfaitement ventilée et intéressante, le prix en revanche, risque de piquer sérieusement.

Asus a récemment commercialisé une édition spéciale de sa carte graphique GeForce RTX 5080, développée en collaboration avec Noctua. Ce modèle, baptisé RTX 5080 Noctua OC Edition, se distingue par son système de refroidissement imposant et son design quad-slot, rien que ça. La carte est actuellement proposée à un prix d’environ 2300 dollars sur la plateforme chinoise JD.com, un tarif qui dépasse largement le prix public conseillé (MSRP) de la RTX 5080 standard, et s’approche même de celui de la RTX 5090, le modèle le plus haut de gamme de chez Nvidia.

Un refroidissement optimisé, mais un prix élevé

La RTX 5080 Noctua OC Edition intègre des ventilateurs Noctua NF-A12x25, réputés pour leurs performances thermiques et leur faible niveau sonore. ASUS présente cette carte comme la RTX 5080 la plus silencieuse disponible sur le marché. Cependant, ce système de refroidissement s’accompagne d’un surcoût significatif : le prix affiché en Chine représente près du double du MSRP de la version de référence, estimé à 8299 yuans (environ 1156 dollars). À titre de comparaison, la RTX 5090 Founders Edition est proposée à 2099€.

En France, la RTX 5080 FE est annoncée à 1179€ chez Nvidia. La version Noctua OC se positionne donc à un niveau de prix proche de celui de la RTX 5090, sans pour autant offrir des performances équivalentes. En effet, la RTX 5090, vendue au même prix, propose une puissance de calcul bien supérieure.

La RTX 5080 Noctua OC ne se distingue pas non plus par des fréquences d’usine exceptionnelles : sa fréquence boostée est seulement 100 MHz plus élevé que celui des autres modèles RTX 5080. Bien que l’overclocking manuel puisse permettre d’améliorer ses performances, l’augmentation tarifaire reste difficile à justifier pour de nombreux utilisateurs.

Caractéristiques techniques

Mémoire : 16 Go GDDR7

: 16 Go GDDR7 Technologies : DLSS 4, optimisations IA

: DLSS 4, optimisations IA Refroidissement : Triple ventilateur Noctua NF-A12x25, design quad-slot

: Triple ventilateur Noctua NF-A12x25, design quad-slot Connectivité : Ports DisplayPort et HDMI

Une carte graphique pour qui ?

La RTX 5080 Noctua OC Edition s’adresse à un public niche, prêt à payer un supplément pour un refroidissement optimisé et un fonctionnement silencieux. Cependant, son rapport performance-prix reste discutable, au vu du tarif excessif auquel la carte est vendue.