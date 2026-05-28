Gigabyte fête ses 40 ans avec un cadeau en or offert avec sa carte graphique

À l’occasion de son 40e anniversaire, le fabricant taïwanais de matériel informatique Gigabyte propose un gramme d’or pur avec chaque carte graphique Aorus GeForce RTX 5090 Infinity achetée. Une offre réservée aux résidents de Taïwan.

Dans le cadre d’une promotion à durée limitée, Gigabyte a annoncé sur le site officiel d’Aorus Taïwan que tout acheteur d’une RTX 5090 Infinity recevra « 1 gramme d’or pur 999 », dans la limite des stocks disponibles. La campagne court du 25 mai au 7 juin 2026. La nature exacte de l’objet en question reste cependant floue : l’entreprise parle simplement d’un « article en or », sans préciser s’il s’agit d’une pièce commémorative ou d’un élément intégré à la carte elle-même.

Pour être éligible, le client doit avoir pré-commandé la carte dans la fenêtre indiquée et s’être enregistré sur le site officiel de Gigabyte Taïwan avant le 10 mai à 23h59, heure locale. Un justificatif d’achat auprès d’un revendeur agréé est également exigé.

Une carte au prix élevé

La Aorus RTX 5090 Infinity est commercialisée à 165 000 dollars taïwanais, soit environ 5 250 dollars américains au taux de change actuel. Le gramme d’or joint représente quant à lui une valeur d’environ 143 dollars, ce qui en fait un geste symbolique davantage qu’un avantage financier significatif.

Lancée début mai, la carte repose sur 32 Go de mémoire GDDR7 avec une interface 512 bits. Elle adopte un format trois slots et embarque le système de refroidissement Windforce Hyperburst, qui associe trois ventilateurs à une chambre à vapeur à contact direct et des caloducs superconducteurs.

Autre particularité : elle utilise un PCB de type Founders Edition carré, et se connecte via un seul connecteur d’alimentation 16 broches monté verticalement, là où d’autres modèles personnalisés de RTX 5090 en utilisent généralement deux. Sa fréquence boost est annoncée à 2 730 MHz, contre 2 407 MHz pour le modèle de référence.

Une gamme Infinity appelée à s’élargir

Gigabyte semble par ailleurs préparer l’extension de sa ligne Infinity à d’autres modèles de la série 5000, dont les RTX 5080, 5070 Ti, 5070 et 5060. Rien n’a encore été officiellement confirmé, mais l’entreprise a récemment déposé ces appellations auprès de la Commission économique eurasienne, ce qui laisse entrevoir un déploiement plus large dans les prochains mois.