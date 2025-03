Test Asus ROG Astral RTX 5090 : La carte graphique surpuissante, mais à quel prix ?

© Tom’s Hardware

Nvidia a lancé ses nouvelles cartes graphiques en début d’année, avec pour ouvrir le bal, la RTX 5090. Ayant déjà testé les cartes des années précédentes, dont la GeForce RTX 4090 l’an dernier, ainsi que la RTX 4080, sa petite sœur, nous avons maintenant droit à la carte la plus chère du marché et de loin, la RTX 5090, et pas n’importe laquelle, la version Asus ROG Astral, une des meilleures cuvées de cette nouvelle carte.

Quel est le prix de la ROG Astral RTX 5090 ?

Le prix MSPR de chez Asus est de 2969,90€ pour cette carte graphique. Cependant, les revendeurs et grossistes ne manquent pas de s’engraisser copieusement et de vendre la carte bien plus cher qu’il ne le faudrait. On peut donc la trouver à des prix assez élevés, mais ne comptez pas vous l’offrir à un tarif plus abordable en ce début de lancement. Les utilisateurs qui souhaitent se l’offrir devront y mettre le prix fort, en général aux alentours des 3499€ chez les revendeurs.

Quelles sont les caractéristiques de la ROG Astral RTX 5090 ?

ROG Astral RTX 5090 ROG Astral RTX 5080 Architecture Blackwell Blackwell Cœurs CUDA 21 760 10 752 Cœurs Tensor (IA) 3352 1801 Cœurs RT 318 TFLOPS 171 TFLOPS Fréquence de base GPU 2,01 GHz 2,3 GHz Fréquence Boost GPU 2,41 GHz 2,62 GHz VRAM 32 Go GDDR7 16 Go GDDR7 Bus mémoire 512 bits 256 bits Version DLSS DLSS 4 DLSS 4 Consommation Jusqu’à 600 W Jusqu’à 360 W Interface PCIe Gen 5 x16 PCIe Gen 5 x16 MSRP au lancement 2969,90€ 1539,90€ Date de lancement 6 janvier 2025 30 janvier 2025

Design et contenu du bundle

Le contenu du bundle de la ROG Astral 5090 est assez complet, cela comprend la carte graphique bien évidemment, mais également quelques accessoires, comme un pied permettant de la soutenir, si vous avez un boitier le permettant bien évidemment, c petit pied fait également tournevis quand on retire la petite tige en entier. On y retrouve également :

Un câble d’alimentation avec 4 entrées et 1 sortie

Une règle

Un magnet

Une mini RTX 5090 ROG Astral avec accroches pour clavier

Un guide de démarrage rapide

Le contenu du pack se compose donc de quelques petits accessoires amusants, mais rien de vraiment indispensable dans ce dernier. Le câble d’alimentation peut être utile, mais si vous avez quasiment 3000€ à mettre dans une carte graphique costaude, vous avez certainement de quoi acheter une alimentation convenable avec port ATX 3.1.

Esthétiquement, la ROG Astral RTX 5090 est massive, elle en impose par ses dimensions assez larges, si bien qu’elle pourrait occuper 4 slots PCI sur l’arrière du PC. Cependant, Asus n’a mis que 2 slots PCI sur sa carte, le reste étant libre, ce qui n’est pas plus mal, bien qu’une troisième vis n’aurait pas été de trop pour la fixer.

Les dimensions de la bête sont assez colossales, quasiment 8 cm de hauteur, environ 36 centimètres de long, pour 15 centimètres de large, elle est massive et en plus de ça, assez lourde, plus de 3 kilos sur la balance. Il faut donc la tenir correctement, sinon, elle endommagera votre connecteur PCI à coup sûr, même si ce dernier est renforcé par une armature métallique.

Au-dessous, la ROG Astral RTX 5090 est dotée de trois ventilateurs, permettant de lui apporter un vent de fraîcheur. Avec ceci, un énorme radiateur qui occupe toute la largeur et quasiment toute la longueur de la carte, avec 8 caloducs à l’intérieur. Mais ce n’est pas tout, car au vu de sa puissance, la ROG Astral RTX 5090 de chez Asus est même dotée d’un quatrième ventilateur sur la partie supérieure. Ce dernier permet d’apporter encore plus de frais à la carte, de manière à conserver des performances convenables.

Sur la tranche extérieure, on retrouve les logos d’Asus ROG, la mention “GEFORCE RTX” non rétro-éclairée, ainsi qu’une petite bande avec inscrit “REPUBLIC OF GAMERS” en noir sur fond argenté.

Au-dessus de cela, une bande RGB rétro-éclairée apporte la touche lumineuse qu’il faut, mais tout en sobriété, sans en faire trop.

Il est également utile d’ajouter que l’on peut connecter des ventilateurs à cette carte graphique, grâce à deux ports FAN présents sur celle-ci, afin d’optimiser le refroidissement.

Niveau connectique, on peut connecter avec cette ROG Astral RTX 5090, jusqu’à 4 écrans, mais cette dernière se dote de 3 sorties DisplayPort 2.1b et de 2 sorties HDMI 2.1b. Tout n’est toutefois pas utilisable en même temps.

De solides performances

Forcément, ce qui nous intéresse dans le test d’une carte graphique aussi onéreuse, ce sont les performances. La RTX 5090 assure à ce niveau-là, proposant à la fois un GPU puissant, mais également de quoi faire niveau logiciel, avec le DLSS 4. Globalement, la grosse mise à jour du DLSS 4, c’est le Multi Frame Generation. Ainsi, on peut passer à 300 fps sur certains jeux sans trop se compliquer la vie, c’est formidable !

La fonction Multi Frame Generation du DLSS 4 propose trois modes de génération d’images :

2x

3x

4x

Chaque option génère 2, 3 ou 4 fois plus d’images en moyenne, entre chaque image classique. Ce qui donne des résultats forcément excellents, nous avons mesuré les performances avec 3DMark en DLSS (en mode “Performances”) avec les trois options, avec des résultats très flatteurs :

DLSS 1440p 4K (2160p) OFF 159 fps 80 fps 2x 375 fps 255 fps 3x 437 fps 310 fps 4x 512 fps 380 fps Test DLSS sur 3DMark

Le gain de performances est ici en effet notable, avec plus de 500 fps en 1440p, mais en 4K Ultra HD, on est très bien également avec environ 380 fps pour cette ROG Astral RTX 5090.

Nous avons pu tester plusieurs autres jeux, comme Cyberpunk 2077, avec des performances également très convaincantes ici, elles sont bien loin les 75 images par seconde lors du lancement du jeu, voici les performances relevées ici avec le DLSS 4 en mode “Performances” et le Multi Frame Generation activé, Ray Tracing désactivé :

DLSS 1440p 4K (2160p) 2x 281 fps 255 fps 4x 486 fps 374 fps Cyberpunk 2077

Les performances sont excellentes, et ce n’est pas d’activer le Ray Tracing qui vous fera chuter énormément ! Cependant, pour ce test, nous avons voulu essayer en priorité la fonctionnalité Multi Frame Generation de chez Nvidia, et voir jusqu’où elle pouvait aller sans fonctionnalités tierces. Les jeux ont été réglés avec les performances maximales bien évidemment.

Sur Star Wars Outlaws, les performances sont également très bonnes, avec ici toutefois moins d’images par seconde que sur Cyberpunk, malgré-tout, le DLSS fait bien le boulot :

DLSS 1440p 4K (2160p) 2x 221 fps 136 fps 4x 334 fps 210 fps Star Wars Outlaws

Nous avons mesuré plusieurs jeux, afin de noter les performances globales dans les jeux de cette ROG Astral RTX 5090, avant de vous calculer un coût d’utilisation global sur votre facture d’électricité. Voici le résultat avec 7 jeux testés :

1440p 4K (2160p) Performances moyennes 227 fps 180 fps Compilation de 7 jeux testés

Les performances générales sont excellentes, avec une moyenne de 227 fps sur les jeux testés en 1440p et de 180 fps sur les jeux testés en 4K Ultra HD, ce qui est très bon, en même temps, à près de 3000€ la carte, on attend au moins ça.

Sur 3DMark toujours, les performances en benchmark se montrent très correctes, avec les scores suivants :

Benchmark Asus ROG Astral RTX 5090 Asus TUF RTX 4090 Nvidia RTX 3090 FE TimeSpy Extreme 1440p 38 167 32 793 18 936 TimeSpy Extreme 4K 24 279 14 341 10 124 FireStrike Ultra 1440p 50 179 46 222 24 280 FireStrike Ultra 4K 31 664 24 970 12 278 SpeedWay 1440p 14 380 9817 5283 SpeedWay 4K 10 124 6490 3440 Nombre de points sur les outils de benchmark – 3DMark

Si le gain de performances est généralement notable face à la RTX 4090 du même constructeur par ailleurs, la 3090 sortie quelques années auparavant est satellisée loin derrière, en faisant un modèle au final pas très performant à côté de ce nouveau mastodonte, affichant des scores jusqu’à 3 fois supérieurs. Attention toutefois, les performances brutes, c’est bien, mais ici, on profite également du DLSS, qui y est pour beaucoup dans les performances de la carte.

Consommation et rendement

En termes de consommation, la carte peut monter à 600 watts, ce qui est assez important, mais pour délivrer de telles performances, cette carte est en effet assez gourmande. On note donc ici un rendement convenable, avec une performance en W/fps, en partant d’une consommation moyenne de 350 watts, car la carte ne tournera toujours pas au maximum de ses performances :

 1440p 4K (2160p) Consommation/fps 1,5 W/fps 1,9 W/fps

La carte consomme naturellement un peu plus en 4K qu’en 1440p si on se réfère uniquement à la consommation pour 1 image par seconde. Cependant, d’après nos benchmarks, la ROG Astral RTX 5090 peut même consommer moins en général. Dans tous les cas, les pics à 600 watts sont excessivement rares et ne sont certainement pas la norme.

Logiciel Asus GPU Tweak III

Avec GPU Tweak, il est possible de personnaliser la carte, en la boostant quelque peu, on peut notamment augmenter la fréquence jusqu’à 2838 MHz, mais nous ne le conseillons pas forcément, augmenter les fréquences reste dangereux si votre matériel n’est pas convenablement ventilé. C’est une utilisation réservée à des utilisateurs avertis.

Si vous le souhaitez aussi dans GPU Tweak, il est possible de régler manuellement la vitesse des ventilateurs. Ainsi, ces derniers seront plus ou moins rapides, à une vitesse fixe définie par l’utilisateur. Les usages normaux recommandent toutefois de laisser la vitesse en automatique, pour les utilisateurs qui ne bidouillent pas.

Une autre fonctionnalité du logiciel, assez exclusive à la carte ROG Astral de chez Asus, c’est la possibilité de voir le voltage qui passe dans les pins d’alimentation. Vous n’êtes pas sans savoir que des cartes de toutes marques ont subi quelques soucis d’alimentation. Ici, Asus permet de piloter cela et de vérifier qu’un pin ne reçoive pas 5 ampères quand les autres en reçoivent 0,36 !

L’outil permet également d’avoir une fenêtre OSD qui s’affiche dans l’écran sur les jeux auxquels vous jouez. Cette dernière remplace la fenêtre de chez Nvidia en affichant les images par seconde, la consommation, la température du GPU et pas mal d’autres informations toujours utiles si vous souhaitez mesurer quoi que ça soit.

