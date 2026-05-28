Google voulait séduire le monde avec son moteur de recherche IA, c’est DuckDuckGo qui a bondi

Le moteur de recherche alternatif dit avoir constaté une progression significative de ses utilisateurs dans la semaine qui a suivi la conférence développeurs de Google, marquée par de nombreuses annonces liées à l’intelligence artificielle.

DuckDuckGo a annoncé avoir enregistré une hausse notable de ses installations aux États-Unis au cours des jours qui ont suivi Google I/O, la conférence annuelle de Google qui s’est tenue fin mai. Selon les chiffres communiqués par l’entreprise, les installations de son application ont progressé de 18,1 % sur six jours consécutifs, avec un pic à 30,5 % le 25 mai. Les utilisateurs iPhone représentent la part la plus importante de cette croissance : les installations sur iOS ont augmenté en moyenne de 33 % d’une semaine sur l’autre, atteignant 69,9 % le même jour.

Une réaction aux annonces de Google ?

DuckDuckGo fait le lien entre cette progression et les annonces faites lors de Google I/O, où le géant californien a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités de recherche basées sur l’IA, dont des capacités dites agentiques et une refonte de son interface de recherche. Ces changements s’inscrivent dans une orientation de plus en plus marquée de Google vers l’intelligence artificielle, au point que certains observateurs estiment que la recherche traditionnelle telle qu’on la connaissait est amenée à disparaître.

Les visites vers la page noai.duckduckgo.com, qui propose une recherche sans aucun contenu généré par l’IA, ont elles aussi progressé de 22,7 % sur la période, avec un pic à 27,7 % le 24 mai. DuckDuckGo précise que cette croissance est plusieurs fois supérieure à son expansion internationale habituelle, ce qui l’amène à considérer qu’il s’agit d’un phénomène spécifiquement lié aux annonces de Google, qui s’adressaient en priorité au marché américain.

Le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a formulé sa lecture de la situation dans un communiqué :

Google impose l’IA sans possibilité d’y renoncer. En conséquence, ses résultats se dégradent plutôt qu’ils ne s’améliorent. Nous voulons être l’endroit qui remet les utilisateurs aux commandes et leur permet de décider quelle place ils souhaitent donner à l’IA. C’est pour ça que nous observons un pic cette semaine.

Un moteur de recherche qui propose lui aussi de l’IA

Il convient de noter que DuckDuckGo n’est pas exempt de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Le moteur intègre des outils d’IA dans ses résultats de recherche, avec des fonctions qui ne sont pas sans rappeler les résumés automatiques de Google, lesquels ont été critiqués à plusieurs reprises pour leur manque de fiabilité. La différence mise en avant par DuckDuckGo réside dans le fait que ces fonctionnalités peuvent être désactivées entièrement depuis les paramètres.

Ces chiffres, s’ils témoignent d’un mouvement réel, doivent toutefois être remis dans un certain contexte. DuckDuckGo reste un acteur marginal face à Google, dont la domination sur le marché de la recherche en ligne n’est pas remise en cause par ces quelques jours de hausse. Il s’agit davantage d’un signal sur l’état d’esprit d’une partie des utilisateurs que d’un véritable rééquilibrage du secteur.