be quiet! Pure Rock LP : un ventirad low-profile de seulement 45 mm de hauteur

be quiet! agrandi sa gamme de ventirads avec un nouveau modèle low-profile, le Pure Rock LP. Avec ses 45 mm de hauteur, il se destine aux configurations mini-ITX ultra-compactes selon la marque allemande, “telles que les HTPC mini-ITX et les petites configurations multimédia ou de jeu”.

© be quiet!

Ce Pure Rock LP a des dimensions de 92 x 92 x 45 mm et affiche un poids total de 358 grammes. Il offre une capacité de refroidissement de 100 W de TDP grâce à trois caloducs haute performance de 6 mm épaulés par un ventilateur de 92 mm. Ce ventilateur, d’une hauteur de 15 mm, a une vitesse maximale de rotation de 2500 tr/min. Les niveaux sonores sont de 13,3 / 23,8 / 30,6 db(A) à respectivement 50 / 75 / 100 % de cette vitesse.

Test : Be Quiet! Silent Wings Pro 4 (120 mm), un ventilateur rapide et efficace

Compatible avec les Ryzen 7000 et Raptor Lake… à venir

Le be quiet! Pure Rock LP est compatible avec les sockets Intel LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 et AMD AM5 / AM4. Il conviendra donc aux processeurs Raptor Lake et Ryzen 7000, mais seulement lorsque des modèles à plus faibles TDP auront été lancés, sans doute en début d’année prochaine. En effet, pour le moment, les seuls Ryzen 7000 et Raptor Lake disponibles ont des TDP de respectivement 105 / 170 W et 125 W.

be quiet ! livre son ventirad avec un tube de pâte thermique haute performance (référence non précisée) ainsi qu’avec un kit de montage de la plaque arrière pour Intel et AMD. L’entreprise accorde trois ans de garantie et estime la durée de vie du ventilateur à 25 000 heures.

Le Pure Rock LP sera disponible à la vente à partir du 13 décembre au prix de vente conseillé de 49,90 euros.

be quiet! lance une nouvelle gamme d’alimentations System Power 10