be quiet! lance une nouvelle gamme d’alimentations System Power 10

Le fabricant allemand be quiet!, qui a soufflé ses 20 bougies en août dernier, présente sa gamme d’alimentations System Power 10, proposées dans des puissances allant de 450 à 850 Watts. Les modèles de 850 W sont certifiés 80PLUS Gold, tandis que les autres modèles sont certifiés 80PLUS Bronze. Dans son communiqué, l’entreprise met en avant le rapport prix/performance et présente cette gamme comme “idéale pour les systèmes à petit prix, fiables et silencieux”. Les tarifs sont effectivement contenus, puisqu’ils débutent à 49,90 euros et ne dépassent pas 108 euros.

Comme indiqué ci-dessus, tous les modèles allant jusqu’à 750 W sont certifiés 80PLUS Bronze (soit jusqu’à 89,1 % d’efficacité). Ils sont quand même capables de prendre en charge des cartes graphiques relativement puissantes, en assurant une régulation de la tension grâce à la technologie DC-to-DC et en offrant jusqu’à quatre connecteurs 6+2 pins PCI-Express. La System Power 10 850 W est équipée du double rail 12 V et offre une efficacité 80PLUS Gold allant jusqu’à 93,4 % grâce à la topologie LLC+SR. En matière de dimensions, le bloc 850 W est un peu plus imposant avec 160 x 150 x 86 mm contre 140 x 150 x 86 mm pour les autres.

Ventilateur de 120 mm

Les alimentations System Power 10 de be quiet! sont refroidies par un ventilateur de 120 mm de diamètre. Naturellement, celui-ci adapte sa vitesse de rotation selon la température.

Tous les blocs sont dotés de câbles noirs plats. Enfin, chaque alimentation s’accompagne de la gamme complète de dispositifs de sécurité intégrés, tels que l’OCP, OVP, OPP, SCP, UVP et OTP.

Les alimentations System Power 10 sont disponibles dès aujourd’hui aux prix de vente énumérés dans le tableau ci-dessous. be quiet! accorde une garantie fabricant de 5 ans.

Modèle Prix System Power 10 450W 49,90 euros System Power 10 550W 59,90 euros System Power 10 650W 69,90 euros System Power 10 750W 79,90 euros System Power 10 850W 107,90 euros

