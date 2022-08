AMD Ryzen 7000 / Zen 4 : fréquences, modèles et caractéristiques, le point #cequelonsé

Dès le mois de janvier 2021, la PDG d’AMD Lisa Su nous confirmait que le constructeur travaillait déjà sur son architecture Zen 4 destinée à succéder à Zen 3 (utilisée par les Ryzen 5000). Le contraire eut de toute façon été étonnant compte tenu du temps – on compte souvent en années – nécessaire à la conception d’une architecture CPU. Depuis, pas mal d’informations, officielles ou non, sont venues s’ajouter à la fiche technique plutôt alléchante de cette nouvelle génération de processeurs Ryzen 7000. C’est donc l’occasion de prendre un peu de temps pour faire le point.

Crédit : AMD

AMD Zen 4 : une première apparition d’un processeur Phoenix Point à 8 cœurs

AMD Zen 4 : les caractéristiques

Avec ces nouveaux Ryzen, AMD abandonne son socket AM4 pour un tout nouveau socket AM5. L’entreprise en profite pour adopter la mémoire DDR5 avec ses processeurs Ryzen 7000 Series et pour changer de noeud de gravure. On passe donc d’une gravure en 7 nm pour les processeur Ryzen 5000 à une gravure en 5 nm (procédé N5 de TSMC) pour ces nouveaux CPU. En toute logique, comme à chaque amélioration de la finesse de gravure, on devrait donc bénéficier d’une hausse des fréquences de fonctionnement et/ou d’une meilleure efficacité énergétique, et pourquoi pas d’une augmentation du nombre de coeurs ou de la quantité de mémoire cache.

Crédit : AMD

Tous les processeurs Ryzen 7000 voient justement leur quantité de cache L2 doublé par rapport aux Ryzen 5000 (Zen 3 « Vermeer ») : on passe donc de 512 Ko à 1 Mo de cache L2 par coeur. La quantité de mémoire cache L3 partagée n’évolue en revanche pas et on retrouve donc 32 Mo par CCD. AMD n’utilise d’ailleurs pas sa mémoire 3D V-Cache sur ses premiers Ryzen 7000, probablement pour réserver cette technologie (encore onéreuse) pour d’autres modèles à venir.

Ces processeurs supportent le PCI-Express 5.0 mais également la mémoire DDR5. AMD devrait intégrer sa technologie EXPO (EXtended Profiles for Overclocking), également connue sous le nom de RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profiles), à ces nouveaux Ryzen. Celle-ci, équivalente aux solutions propriétaires de Gigabyte (EOCP), Asus (DOCP) et des autres constructeurs de cartes mères, est destinée à concurrencer le XMP d’Intel.

Quatre modèles de Ryzen sur architecture Zen 4

Quatre modèles « Raphael », profitant de cette nouvelle architecture Zen 4, seraient a priori prévus pour le lancement : les Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X. Le plus « petit » de ces Ryzen possède 6 coeurs (avec SMT, donc 12 threads gérés simultanément), alors que le plus « gros » en embarque 16. Les fréquences de base varient entre 4,5 GHz et 4,7 GHz, pour un boost pouvant grimper jusqu’à 5,3 GHz, voire 5,7 GHz sur le modèle les plus puissant.

Modèle Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 7600X Coeurs (Threads) 16 (32) 12 (24) 8 (16) 6 (12) Fréquence de base 4,5 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Fréquence Boost 5,7 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz Cache L2 16 Mo 12 Mo 8 Mo 6 Mo Cache L3 64 Mo 64 Mo 32 Mo 32 Mo TDP 170 W 170 W 105 W 105 W PPT 230 W 230 W 142 W 142 W Date de lancement ? ? ? ? Prix public conseillé ? ? ? ?

Le TDP des Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X atteint 105 watts, alors que les Ryzen 9 profitent d’un TDP bien plus élevé de 170 watts. C’est sensiblement plus que le TDP des Ryzen 9 5900X et 5950X qui culmine à 105 watts. Notons au passage que ces CPU devraient profiter d’une gestion plus fine de l’énergie visant à limiter les pics de consommation du processeur.

Ryzen 7000 Series : quelles performances ?

Les dernières rumeurs font état d’une hausse d’IPC (instructions par cycle d’horloge) d’une dizaine de pourcents, à mettre en rapport avec la hausse de 19% apportée à l’époque par Zen 3. Le principal gain de performances par rapport aux Ryzen 5000 devrait donc provenir des fréquences de fonctionnement plus élevées affichées par ces nouveaux CPU.

De manière globale, on s’attend donc à ce que ces Ryzen 7000 offrent des performances en hausse de 15% en single-thread et de 35% à 40% en multi-thread. L’efficacité énergétique devrait quant à elle être améliorée de 25% environ.

Quels prix pour ces Ryzen 7000 Series ?

Si la date de lancement est supposée être fixée à la fin du mois d’aout, vers le 29, le prix de ces quatre nouveaux processeurs Ryzen n’est pas encore connu.

La feuille de route d’AMD pour les processeurs Zen 4 grand public