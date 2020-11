Black Friday : les SSD à prix cassés

En ce jour d’inauguration « officielle » d’un Black Friday aux contours finalement assez atypiques, de nombreux revendeurs en ligne partagent des offres similaires – vous pourrez donc choisir votre boutique de prédilection, pour certaines des offres que nous vous listerons. Par contre, si vous caressez l’envie d’intégrer dans le boîtier de votre PC un SSD flambant neuf, véloce et performant, une destination reste à privilégier : c’est sur Amazon.de que vous trouverez une plus large série de promotions sur un sérieux éventail de SSD. Et il y en a pour tous les budgets, et dans toutes les capacités et tous les formats !

Crucial

Crucial P2 – 250 Go, 500 Go et 1 To (M.2 NVMe)

Ce SSD M.2 de 1 To offre un débit de 1900 Mo/s en écriture et de 2400 Mo/s en lecture. Il comprend un logiciel de gestion du disque pour optimiser ses performances, sécuriser les données, ainsi que gérer ses mises à jour. Ce modèle Crucial s’accompagne de 5 ans de garantie.

Pour avoir le SSD 1 To à ce prix, il faut cocher un coupon de réduction de 14,82€, juste en-dessous du tarif. La réduction se fera alors automatiquement lors du paiement.

Crucial P5 1 To et 2 To

Le Crucial P5 est vendu avec 11% de réduction en version 1 To et 26% en version 2 To. Leurs NAND 3D TLC offrent 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Ils sont vendus avec une garantie de 5 ans.

Crucial MX500 1 To (SATA 2.5 »)

Ce SSD TLC est vendu sur Amazon.de avec 24% de réduction. Il propose 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est vendu avec une garantie de 5 ans et dans un emballage classique ou dans un emballage « sans frustration ».

Crucial BX500 240 Go (SATA 2.5 »)

Ce petit SSD vendu avec 32% de réduction est une très bonne affaire. À ce prix, il est conçu avec des puces TLC, quant à son cache de 15 Go, il est fabriqué en SLC. Il est par ailleurs garanti trois ans.

Samsung

Samsung 870 Evo 500 Go et 1 To (M.2 NVMe)

Ce SSD Samsung au format NVMe est un véritable best-seller que l’on ne présente plus, proposé ici en version 500 Go et 1000 Go. Ce disque utilise des puces TLC 3D V-NAND proposant 3500/2500 Mo/s en lecture/écriture pour le 500 Go et 3500/3300 Mo/s pour le 1 To. Ils sont compatibles avec un chiffrement AES256, un TBW de 300 To et 600 To selon la version, et une garantie de 5 ans

Samsung T5 500Go (SSD portable)

Pour cette offre, vous profitez de 40 € de réduction sur le SSD portable T5, le faisant ainsi passer à 60 €. Concernant le produit en lui-même, Samsung a conçu un bon SSD portable au débit stable de 390 Mo/s. Il s’accompagne, dans son carton, de deux câbles USB, un USB-A et un USB-C, pour pouvoir l’utiliser avec n’importe quel appareil sans problème. Il est vendu avec 3 ans de garantie

Samsung T5 1 To (SSD portable)

Décliné cette fois dans une version 1 To à 119€, le Samsung T5 est capable de débiter 540 Mo par seconde. Il s’accompagne toujours avec une garantie de 3 ans

Samsung T7 Touch 1 To

Amazon.de vend le successeur du T5 au prix de 125 € en version 1 To, soit une centaine d’euros de réduction. Le T7 Touch propose en plus du T7 « classique » un lecteur d’empreintes pour verrouiller le SSD et ainsi sécuriser les données (AES 256). Par rapport au T5, il offre un bien meilleur débit quasiment doublé de 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture (USB 3.2 Gen2) et une finition en aluminium (au lieu du plastique du T5)

Samsung 870 QVO 1 To (SATA 2.5 »)

Amazon.de propose le Samsung 870 QVO en version 1 To au prix attractif de 85 €. Ce modèle promet 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture pour une endurance de 360 To. Par ailleurs, ce SSD utilise de la mémoire NAND QLC, autrement dit à 4 bits par cellule. Ce qui fait que ce modèle est plutôt à conseiller pour les disques secondaires ou pour en faire un SSD portable. Il propose une garantie de 3 ans.

Samsung 860 Evo 500 Go et 2 To (SAT 2.5 »)

Amazon.de propose le 860 Evo 500 Go et 2000 Go à 49,90 € et 199,15 €, soit 40% et 19 € de réduction. Ces deux SSD TLC offrent un excellent rapport qualité/prix et d’excellentes performances. Les débits en lecture et en écritures sont de 550 et 520Mo/s. La garantie est de 5 ans.

SanDisk

SanDisk Ultra 3D 1 To et 4 To (SATA 2.5 »)

Amazon.de propose le SanDisk Ultra 3D en version 1 To et 4 To soit à -48% et -27%. Le SSD promet des débits de 530 à 560 Mo/s. Ce modèle en TLC est garanti 5 ans. Parfait pour stocker sans (trop) se ruiner !