iPhone 18 : pourquoi Apple pourrait vous vendre un téléphone à 1 000 € avec moins de RAM qu’un Android à 300 €

La flambée des coûts des composants mémoire pourrait contraindre Apple à maintenir 8 Go de RAM dans son iPhone d’entrée de gamme, selon plusieurs analyses récentes.

Depuis quelques semaines, plusieurs rapports suggèrent qu’Apple envisagerait d’équiper l’iPhone 18 de base de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour l’iPhone 17. Mais cette perspective se heurte à une réalité économique de plus en plus pesante : le coût des puces mémoire de type LPDDR5 est en forte hausse, et cette tendance ne devrait pas s’inverser de sitôt.

Une part croissante dans le coût de fabrication

Selon un article du Financial Times, les puces LPDDR5 représentaient jusqu’à récemment environ 10 % du coût total des composants d’un iPhone. Ce chiffre pourrait atteindre 45 % dès l’année prochaine, avec l’augmentation notable du prix de la mémoire vive. Une évolution notable, qui pèse directement sur les marges d’Apple et sur ses choix techniques.

Ce constat rejoint les conclusions d’un rapport de SemiAnalysis, qui indique que les prix contractuels du LPDDR5 s’établissent actuellement autour de 10 dollars par gigaoctet, après avoir déjà triplé depuis le premier trimestre 2025. Une nouvelle hausse à deux chiffres est attendue pour 2027.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

En remontant aux niveaux de début 2025, le prix du LPDDR5 se situait aux alentours de 3 dollars par gigaoctet. Une augmentation de 400 %, soit un facteur cinq, porterait ce coût à environ 15 dollars par gigaoctet d’ici 2027. C’est précisément l’horizon visé par le lancement de l’iPhone 18 de base, attendu au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18e et, possiblement, un second modèle iPhone Air.

Sur cette base, équiper l’iPhone 18 de base de 12 Go de RAM reviendrait à environ 180 dollars en coût mémoire seul. Opter pour 8 Go ramènerait ce poste à 120 dollars, une différence de 60 dollars qui, à l’échelle des volumes de production d’Apple, représente une somme considérable.

Apple face à un arbitrage délicat

Apple a jusqu’ici tenté de préserver ses prix publics malgré la hausse généralisée des coûts des composants, une stratégie visant à maintenir sa compétitivité sur le marché mondial des smartphones. Mais cette politique de stabilité tarifaire a ses limites, et la pression sur les marges devient difficile à ignorer.

Dans ce contexte, il paraît peu probable qu’Apple assume le surcoût lié à 12 Go de RAM dans son modèle d’entrée de gamme, sauf à répercuter une partie de la hausse sur le prix de vente final, ce que la marque cherche précisément à éviter. Le maintien à 8 Go semble donc, à ce stade, le scénario le plus vraisemblable pour l’iPhone 18 standard.

Aucune confirmation officielle n’a été apportée par Apple, et les spécifications définitives de l’iPhone 18 restent inconnues. Le lancement étant prévu pour le printemps 2027, la situation pourrait encore évoluer en fonction des conditions du marché des semi-conducteurs.