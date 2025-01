Cyberpunk 2077 : des performances exceptionnelles en Path Tracing avec Nvidia DLSS 4 et RTX 5080

La nouvelle technologie Nvidia DLSS 4, dévoilée lors du CES 2025, promet d’apporter des avancées significatives en matière de qualité d’image et de performance, comme le démontrent les premiers tests réalisés sur Cyberpunk 2077 par Digital Foundry. En exploitant les capacités de la RTX 5080, cette technologie permet d’atteindre des performances impressionnantes, même dans des environnements particulièrement exigeants.

Des améliorations notables grâce au DLSS 4

DLSS 4, qui repose sur un modèle basé sur un transformateur visuel, se distingue de la version précédente par une meilleure stabilité de l’image, une réduction des effets de « ghosting », un niveau de détail accru et une amélioration du traitement de l’anti-aliasing. Ces évolutions corrigent plusieurs limitations observées avec le réseau neuronal convolutif utilisé dans DLSS 3.

L’une des innovations majeures introduites par cette version est la génération multi-images exclusive à la série RTX 50. Cette fonctionnalité permet de créer jusqu’à trois images supplémentaires pour chaque image rendue de manière traditionnelle. Avec l’ensemble des technologies DLSS, cette approche peut multiplier les performances par un facteur allant jusqu’à 8x par rapport au rendu classique.

Résultats sur Cyberpunk 2077 en 4K avec Path Tracing

Dans une des zones les plus exigeantes de Cyberpunk 2077, le marché noir du stade Petrochem, l’utilisation de DLSS 4 et de la génération multi-images sur une RTX 5080 a permis d’obtenir une augmentation de la fréquence d’images de 535 % par rapport au rendu natif en 4K.

Cette amélioration passe à 725 % avec deux images générées et atteint 935 % avec trois images générées. Dans tous les cas, le taux de rafraîchissement dépasse largement les 120 FPS, et ce, avec le path tracing activé, une technologie particulièrement gourmande en ressources.

Latence et fluidité

La génération multi-images x4 améliore la fluidité par rapport à la génération simple x2, bien qu’elle entraîne une légère augmentation de la latence. Digital Foundry a mesuré une latence moyenne de 55,50 ms avec DLSS 4 en x3 et de 57,30 ms en x4, contre 50,97 ms avec x2. Cet ajout d’environ 6,4 ms est compensé par une augmentation de performance de 71 %, rendant ce compromis acceptable pour la plupart des joueurs.

Support à venir pour de nouveaux jeux

Cyberpunk 2077 recevra une prise en charge native de DLSS 4 ce mois-ci, aux côtés de jeux comme Alan Wake 2 et Indiana Jones and the Great Circle. D’autres titres, dont Black Myth: Wukong et Marvel Rivals, bénéficieront également de cette technologie dans un avenir proche. Par ailleurs, certaines nouveautés comme RTX Hair et RTX Mega Geometry, intégrées au kit Nvidia RTX, seront introduites dans des jeux spécifiques.