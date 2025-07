Cette entreprise européenne ne paiera pas de droits de douane, pourquoi c’est une bonne nouvelle ?

Le fabricant de machines de lithographie ne paierait aucun droit de douane aux USA

Le fabricant néerlandais d’équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, ASML, ne serait pas soumis aux nouveaux droits de douane américains sur ses exportations vers les États-Unis. Cette exemption, annoncée par la Commission européenne, s’inscrit dans le cadre d’un récent accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne. L’accord fixe des taux de base mais prévoit des exceptions pour des catégories de produits stratégiques, dont les équipements pour semi-conducteurs.

ASML, c’est tout simplement la seule entreprise au monde à fabriquer des appareils de lithographie, vendue aux constructeurs de puces comme Intel, TSMC, Samsung et bien d’autres. L’équipement ultraviolet à haute ouverture numérique (High-NA) de l’entreprise est particulièrement déterminant pour la production des puces dans le monde. L’absence de droits de douane permettrait à ASML de fournir les usines américaines sans surcoûts, un avantage direct pour les fabricants de puces qui investissent aux États-Unis.

Bien que les rapports trimestriels officiels d’ASML ne détaillent pas son activité commerciale avec les États-Unis, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires pour 2025 se situant entre 30 et 35 milliards d’euros. Le développement de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs aux États-Unis suggère une activité conséquente pour ASML dans la région. Des entreprises américaines comme Intel ont déjà fait part de leur intention d’installer des équipements EUV à haute ouverture numérique, dont le coût est élevé. L’exemption tarifaire devrait donc bénéficier non seulement à Intel, mais aussi à d’autres acteurs majeurs comme Samsung et TSMC, qui construisent actuellement des usines sur le territoire américain.