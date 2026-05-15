Ces nouvelles fonctionnalités de Copilot dans Microsoft Edge vont vous plaire

Le géant américain continue d’approfondir la présence de son assistant IA dans Edge, sur ordinateur comme sur mobile, tout en soulevant des questions sur la gestion des données de navigation.

Microsoft a annoncé une série de changements destinés à intégrer plus étroitement son assistant Copilot au navigateur Edge, aussi bien sur les versions bureau que mobiles. Dans le cadre de cette évolution, la société retire le mode « Copilot Mode » en tant qu’entité distincte, les fonctionnalités de l’assistant étant désormais directement incorporées à l’interface du navigateur.

Des fonctionnalités mobiles qui rattrapent le bureau

Plusieurs options jusqu’ici réservées à la version bureau d’Edge sont en cours de déploiement sur mobile. Parmi elles, la capacité de Copilot à analyser l’ensemble des onglets ouverts pour répondre à des questions en fonction du contenu consulté, ou encore à comparer des informations et à accompagner l’utilisateur dans certaines tâches, comme la planification de voyages.

La fonctionnalité « Journeys », qui génère des résumés et propose des suggestions à partir de l’historique de navigation en les organisant en « thèmes », fait également son arrivée sur la version mobile du navigateur, après avoir été disponible uniquement sur ordinateur.

Interaction vocale et visuelle

Microsoft introduit par ailleurs une fonction baptisée « Vision and Voice », qui permet à l’utilisateur d’interagir avec Copilot par la voix pendant que le système analyse ce qui est affiché à l’écran. L’idée est de rendre l’interaction plus naturelle, sans avoir à saisir de texte.

La page de nouvel onglet a également été redessinée. Elle propose désormais une interface simplifiée avec plusieurs points d’entrée distincts : un mode chat, un mode recherche et un mode navigation.

Outils de productivité et d’apprentissage

Edge intègre aussi un mode « Study and Learn » conçu pour simplifier et résumer des contenus complexes, avec notamment la génération de quiz par l’IA pour aider à mémoriser les informations. Un assistant rédactionnel est également disponible, capable de produire des brouillons ou de réécrire des textes existants.

La question des données de navigation

Ces nouvelles fonctionnalités reposent sur un accès aux données de navigation de l’utilisateur, ce qui inclut selon les paramètres retenus les sessions en cours, voire l’historique passé. Microsoft affirme que toutes les actions de l’IA s’effectuent « avec la permission de l’utilisateur » et que chacun peut choisir les fonctionnalités à activer ou désactiver.

Des critiques soulèvent toutefois des interrogations sur la manière dont ces consentements sont présentés et gérés concrètement. La question de la transparence dans la collecte et l’utilisation des données reste un point de friction récurrent autour des outils d’IA intégrés aux navigateurs.

À noter que Microsoft a parallèlement annoncé une réduction de l’intégration de Copilot dans Windows 11. Edge demeure donc, à ce stade, la plateforme principale sur laquelle la société concentre le développement de ses fonctionnalités IA liées à la navigation web.