Pendant qu’AMD équipe Mercedes, Intel choisit McLaren : la guerre des puces s’invite en F1

Intel et McLaren Racing ont officialisé un accord de partenariat stratégique qui fait d’Intel le partenaire officiel en calcul informatique de l’écurie britannique. Cet accord englobe trois entités : l’équipe McLaren Mastercard de Formule 1, l’équipe Arrow McLaren en IndyCar et l’équipe McLaren F1 Sim Racing, dédiée à la simulation virtuelle.

Des processeurs Intel au cœur des opérations de McLaren

Dans le cadre de cet accord, les processeurs Intel Xeon et Intel Core Ultra seront déployés pour prendre en charge plusieurs domaines techniques critiques au sein de McLaren Racing. Parmi ceux-ci figurent la dynamique des fluides computationnelle, l’analyse aérodynamique, la simulation de dynamique du véhicule, l’analyse des stratégies de course, ainsi que les systèmes de décision en temps réel qui relient le McLaren Technology Centre de Woking aux différents garages sur l’ensemble du calendrier mondial.

Le partenariat prévoit également le recours à l’informatique de pointe embarquée en bord de piste pour alimenter les analyses en temps réel le jour de la course, ainsi que des plateformes d’intelligence artificielle destinées à accélérer les cycles de conception et la modélisation prédictive.

Un retour d’Intel dans les paddocks de F1

Ce rapprochement marque le retour d’Intel dans l’environnement de la Formule 1, après une période d’absence. Il intervient dans un contexte où les partenariats technologiques approfondis tendent à occuper une place croissante dans la compétition entre écuries, en intégrant des infrastructures qui vont de l’usine jusqu’au circuit.

À noter que la concurrence se retrouve aussi sur ce terrain : AMD est pour sa part partenaire technologique de l’écurie Mercedes en Formule 1.

Une visibilité progressive sur les circuits

Sur le plan de la communication, le logo Intel sera apposé sur les monoplaces McLaren de Formule 1 dès le prochain Grand Prix de Montréal. Il apparaîtra également sur les voitures Arrow McLaren en IndyCar lors de la Freedom 250 à Washington D.C. cette année, puis à l’Indy 500 en 2027. À partir de la saison prochaine, la marque sera aussi visible sur la voiture virtuelle de l’équipe McLaren F1 Sim Racing ainsi que sur le simulateur utilisé lors des événements en public.