Comment régler l’effet Liquid Glass sur votre iPhone avec iOS 26 ?

Apple ajoute dans iOS 26.1 un réglage permettant d’atténuer ou de modifier l’effet visuel Liquid Glass afin d’améliorer la lisibilité et le confort d’affichage.

La mise à jour iOS 26.1 déployée par Apple apporte une nouveauté attendue par de nombreux utilisateurs : la possibilité de modifier ou de réduire l’effet Liquid Glass, un élément central du nouveau design introduit avec iOS 26.

Un effet visuel apprécié comme détesté

Présenté lors de la conférence WWDC 2025, le Liquid Glass est l’un des changements visuels les plus marquants de l’interface iPhone. Ce design se caractérise par des effets de transparence et de reflets imitant le verre liquide, appliqués à divers éléments comme les panneaux, les interrupteurs ou les barres latérales.

L’objectif d’Apple était d’apporter une sensation de profondeur et de fluidité à l’interface. Cependant, une partie des utilisateurs a exprimé des réserves : la transparence accentuée rendait parfois le texte difficile à lire, provoquait une légère latence dans les animations et, pour certains, entraînait une fatigue visuelle à l’usage.

Régler l’effet Liquid Glass dans les réglages

Apple avait déjà réagi à ces retours dès la quatrième bêta d’iOS 26, en proposant un réglage d’accessibilité permettant de réduire la transparence. Avec iOS 26.1, cette option devient désormais accessible à tous les utilisateurs, directement depuis les paramètres d’affichage.

Pour y accéder, il suffit de se rendre dans Réglages > Luminosité et affichage, où apparaît un nouveau menu dédié à l’effet Liquid Glass. Celui-ci propose deux options :

Transparent : la version transparente d’origine, avec des effets de verre et de reflets.

: la version transparente d’origine, avec des effets de verre et de reflets. Teinté : une variante plus opaque, offrant un contraste renforcé et une meilleure lisibilité.

Avant de valider son choix, l’utilisateur peut visualiser un aperçu des deux modes afin d’évaluer le rendu visuel.

Une personnalisation encore limitée

Apple n’a pas intégré de curseur permettant d’ajuster progressivement le niveau d’opacité, se limitant à ces deux configurations prédéfinies. Malgré cette approche simplifiée, cette évolution traduit une ouverture progressive vers davantage de personnalisation dans iOS.

L’entreprise a d’ailleurs introduit récemment d’autres fonctionnalités allant dans ce sens, notamment les “Spatial Scenes”, qui offrent plus de contrôle sur les environnements visuels du système.