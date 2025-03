iOS 18.4 : Quatre nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone le mois prochain

La mise à jour iOS 18.4 sera disponible pour les utilisateurs d’iPhone dans quelques semaines. Si vous ne participez pas au programme bêta, voici un aperçu des quatre nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur votre iPhone avec iOS 18.4 le mois prochain.

Notifications prioritaires

Bien qu’Apple ait reporté indéfiniment la version plus personnalisée de Siri, iOS 18.4 introduit une nouvelle fonctionnalité d’Apple Intelligence : les Notifications Prioritaires. Cette fonctionnalité permet de faire remonter automatiquement vos notifications les plus importantes.

Voici la description d’Apple :

Apple Intelligence peut afficher les notifications importantes dans une section distincte de l’écran de verrouillage, afin que vous puissiez rattraper ce que vous avez peut-être manqué. Vous pouvez toujours balayer vers le haut pour voir toutes les notifications.

Vous pouvez gérer les Notifications Prioritaires dans l’application Réglages, en ajoutant ou en supprimant des applications spécifiques de la liste des notifications prioritaires.

Notez que l’Apple Intelligence est prise en charge par l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et tous les modèles d’iPhone 16.

Musique d’ambiance

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 18.4 est la musique d’ambiance. La mise à jour ajoute quatre nouveaux raccourcis dans le Centre de Contrôle pour lancer la lecture de musique d’ambiance d’une simple pression :

Bien-être

Détente

Productivité

Sommeil

Ces raccourcis peuvent être ajoutés au Centre de Contrôle, assignés au bouton d’action de votre iPhone, et placés sur l’écran de verrouillage. Chaque option est associée à une playlist Apple Music par défaut, mais vous pouvez la personnaliser avec n’importe quelle playlist de votre bibliothèque musicale. La lecture est contrôlée via une interface simplifiée avec des commandes de lecture/pause, de saut, de volume et AirPlay.

Nouveaux emojis

La version bêta 2 d’iOS 18.4 introduit sept nouveaux emojis pour les utilisateurs d’iPhone :

Visage avec des cernes

Empreinte digitale

Arbre sans feuilles

Légume-racine

Harpe

Pelle

Éclaboussure

L’importance des nouveaux emojis à l’ère de Genmoji, qui permet de créer une infinité d’emojis, reste à voir.

Apple News+ Food

L’application Apple News introduit une nouvelle fonctionnalité “Apple News+ Food” avec iOS 18.4. Cette fonctionnalité regroupe des milliers de recettes sélectionnées par des éditeurs de premier plan. Ces recettes sont présentées dans une interface claire et sans encombrement, avec des options de filtrage, une intégration avec l’application Horloge, et plus encore.

Apple précise :

Avec la nouvelle fonctionnalité Food, les utilisateurs pourront trouver des histoires sélectionnées par les éditeurs d’Apple News, ainsi que parcourir, rechercher et filtrer des dizaines de milliers de recettes dans le Catalogue de Recettes — avec de nouvelles recettes ajoutées chaque jour. Le format de recette élégamment conçu facilite la consultation des ingrédients et des instructions, et un nouveau mode de cuisson affiche les instructions étape par étape en plein écran. Les utilisateurs peuvent également enregistrer leurs recettes préférées pour plus tard et y accéder hors ligne.

Quand sera disponible iOS 18.4 ?

D’autres nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans iOS 18.4, et vous pouvez trouver une couverture complète de la mise à jour dans notre guide dédié.

Apple a confirmé que iOS 18.4 sera disponible pour tous en avril. Participez-vous au programme bêta ? Quelles sont vos fonctionnalités préférées ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.