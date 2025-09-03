Apple publie par surprise la bêta 9 d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26 avant l’événement de lancement de l’iPhone 17

Apple publie par surprise une bêta 9 d’iOS 26 avec macOS 26, iPadOS 26, avant la sortie de l’iPhone 17 le 9 septembre.

Apple a diffusé ce mardi la neuvième version bêta d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26 aux développeurs, une mise à jour inattendue à quelques jours de son événement annuel dédié à l’iPhone 17, prévu le 9 septembre. Cette nouvelle itération intervient une semaine après la sortie de la bêta 8, que certains observateurs considéraient comme la dernière avant la publication d’une version candidate finale.

Une mise à jour surprise avant la conférence

Les développeurs enregistrés peuvent désormais télécharger et installer ces bêtas via les paramètres de leurs appareils. Pour les utilisateurs d’iPhone ou d’iPad, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta, à condition que leur identifiant Apple soit associé à un compte développeur. La procédure est identique pour macOS Tahoe 26, accessible via les Réglages système > Mise à jour logicielle.

Cette bêta 9 s’ajoute aux versions déjà disponibles pour watchOS 26, visionOS 26 et tvOS 26, destinées, elles aussi aux développeurs. Ces mises à jour pourraient représenter l’avant-dernière étape avant la publication d’une version candidate (RC), généralement synonyme de stabilisation avant le déploiement public.

Des évolutions majeures attendues

Les prochaines versions d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26 introduisent des modifications notables en termes de fonctionnalités et de design. iPadOS 26, en particulier, est présenté comme un pas supplémentaire vers le rapprochement entre l’expérience utilisateur sur iPad et sur Mac.

Les autres systèmes d’exploitation bénéficient également d’améliorations significatives, bien que leurs détails précis n’aient pas encore été officiellement détaillés par Apple.

Prochaine étape : l’événement du 9 septembre

Apple organisera son événement « Awe Dropping » le 9 septembre, au cours duquel la marque devrait dévoiler l’iPhone 17 ainsi que d’autres annonces logicielles et matérielles. Les observateurs s’attendent à ce que les versions finales de ces systèmes d’exploitation soient présentées à cette occasion, avant leur déploiement auprès du grand public dans les semaines suivantes.

Pour rappel, ces bêtas restent réservées aux développeurs et ne sont pas recommandées pour un usage grand public en raison de l’instabilité que cela peut causer.