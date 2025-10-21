iOS 26 : le Liquid Glass change encore de design, découvrez les nouveautés

Apple a ajouté un réglage dans iOS 26.1 bêta 4 pour permettre aux utilisateurs de réduire la transparence de l’interface Liquid Glass, répondant ainsi aux critiques sur sa lisibilité et son impact visuel.

Apple a récemment déployé une mise à jour significative dans la quatrième bêta d’iOS 26.1, offrant aux utilisateurs la possibilité de moduler l’effet Liquid Glass, une refonte visuelle introduite avec iOS 26. Cette nouvelle option, accessible via les paramètres, permet de choisir entre deux modes d’affichage : « Clair » et « Teinté ». Une réponse directe aux retours des utilisateurs, qui avaient exprimé des réserves sur la transparence excessive et les effets de flou présents dans cette version majeure du système d’exploitation.

Une refonte audacieuse, mais controversée

La refonte Liquid Glass, appliquée à iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26, se caractérise par des éléments d’interface translucides, des panneaux flottants et une transparence accrue. Si cette approche visait à moderniser l’expérience utilisateur, elle a également suscité des critiques.

Certains utilisateurs ont souligné des difficultés de lisibilité, notamment dans des environnements lumineux, ou une sensation de désordre visuel due à la superposition des éléments. Les retours, partagés sur divers forums et réseaux sociaux, ont mis en lumière un besoin de flexibilité pour adapter l’interface à différents contextes d’utilisation.

Un réglage discret, mais utile

Avec iOS 26.1 bêta 4, Apple a intégré un interrupteur dédié dans les paramètres, permettant de basculer entre le mode « Clair », qui conserve la transparence initiale, et le mode « Teinté », offrant un rendu plus opaque et un meilleur contraste.

Ce réglage se trouve dans Réglages > Affichage et luminosité sur iPhone et iPad, et dans Préférences Système > Apparence sur Mac. Une solution simple, mais efficace, pour ceux qui souhaitent atténuer les effets de transparence sans renoncer aux autres nouveautés de la mise à jour.

Apple propose de plus en plus de personnalisation

Le choix entre les deux modes influence également l’apparence des applications tierces, qui adoptent automatiquement les préférences définies par l’utilisateur. Apple recommande d’essayer les deux options pour déterminer celle qui convient le mieux à son usage quotidien, en tenant compte des conditions d’éclairage et des préférences personnelles. Cette approche reflète une volonté de concilier innovation esthétique et accessibilité, en donnant à l’utilisateur un contrôle accru sur son expérience visuelle.