iOS 26 diminue l’autonomie et les performances de votre iPhone, voici comment y remédier

La mise à jour iOS 26 provoque une baisse temporaire d’autonomie et une surchauffe des iPhone en raison de tâches intensives en arrière-plan, mais Apple assure que ces effets s’estompent après quelques jours et propose de nouveaux outils pour optimiser la gestion de la batterie.

Depuis le déploiement d’iOS 26 le 15 septembre 2025, de nombreux utilisateurs d’iPhone signalent une baisse significative de l’autonomie de leur batterie, ainsi que des ralentissements et une surchauffe de leur appareil. Ces retours, massivement partagés sur les réseaux sociaux et les forums, ont poussé Apple à communiquer officiellement sur le sujet, une démarche inhabituelle pour la marque.

Des problèmes reconnus par Apple

Pour la première fois, Apple a explicitement reconnu que l’installation d’une mise à jour majeure comme iOS 26 peut entraîner une perte temporaire d’autonomie et une hausse de la température de l’appareil. Dans une note publiée sur sa page d’assistance, l’entreprise explique que ces phénomènes sont liés à des tâches intensives en arrière-plan : réindexation des fichiers, téléchargement de nouveaux éléments, mise à jour des applications et optimisation des performances. Ces processus, nécessaires pour finaliser la configuration du nouveau système, sollicitent davantage le processeur et la batterie pendant les premiers jours suivant l’installation.

Apple précise que ces effets sont normaux et devraient s’estomper après 24 à 48 heures, une fois les opérations terminées. La marque souligne également que certaines nouvelles fonctionnalités, plus gourmandes en ressources, peuvent contribuer à cette consommation accrue d’énergie.

Un nouveau mode pour optimiser l’autonomie

Avec iOS 26, Apple introduit le mode « Alimentation adaptative » (Adaptive Power), une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle qui ajuste dynamiquement la consommation d’énergie en fonction des habitudes d’utilisation. Ce mode, intégré à la suite Apple Intelligence, est conçu pour prolonger l’autonomie sans dégrader l’expérience utilisateur. Il est activé par défaut sur les iPhone 17, mais doit être manuellement activé sur les modèles plus anciens (iPhone 15 Pro et versions ultérieures).

Pour l’activer :

Allez dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation. Sélectionnez « Alimentation adaptative ».

Des conseils pour limiter l’impact

En attendant que les processus en arrière-plan se terminent, Apple recommande plusieurs actions pour préserver la batterie :

Activer le mode Économie d’énergie en cas de besoin.

en cas de besoin. Désactiver temporairement les données mobiles ou les notifications si l’appareil surchauffe.

si l’appareil surchauffe. Réduire la luminosité de l’écran et vérifier les applications les plus énergivores via l’onglet « État de santé et recharge de la batterie » dans les réglages.

Une communication transparente, mais des utilisateurs sceptiques

Bien qu’Apple insiste sur le caractère temporaire de ces désagréments, certains utilisateurs, notamment ceux possédant des modèles plus anciens, expriment leur mécontentement. Ils estiment que ces problèmes auraient dû être anticipés et résolus avant le déploiement de la mise à jour. Certains conseillent d’attendre la sortie d’iOS 26.1, qui devrait apporter des correctifs, avant d’effectuer la mise à jour.

Que faire si les problèmes persistent ?

Si, après plusieurs jours, la batterie continue de se décharger anormalement ou si l’appareil reste lent, Apple recommande de vérifier les applications tierces mal optimisées ou de contacter le support technique. Une mise à jour corrective est attendue dans les prochaines semaines pour résoudre les éventuels bugs résiduels.