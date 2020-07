Death Stranding : du 4K à 60 ips minimum pour tous les GPU GeForce RTX grâce au DLSS 2.0

Le 14 juillet prochain, Death Stranding, le jeu de 505 Games et Kojima Productions sorti le 8 novembre 2019 sur PS4, débarquera sur PC. Le soft utilise le moteur Decima de Guerrilla Games et bénéficie de la technologie DLSS 2.0 de NVIDIA. Selon l’entreprise, cela garantit « une augmentation significative des performances, permettant d’atteindre plus de 100 ips en 1440p ou plus de 60 ips en 4K sur tous les GPU GeForce RTX (à partir de la RTX 2060) ». Certains testeurs ont déjà reçu leur copie du titre, mais pour l’instant, personne n’est autorisé à montrer des images et encore moins des vidéos de la version PC. Exception faite des développeurs bien entendu, qui publient les images ci-dessous.

Cela n’empêche pas de proposer du contenu écrit, comme l’a fait notre confrère de Tom’s Hardware US qui a déjà pu se livrer à quelques expérimentations sur la version PC. La machine utilisée embarque un processeur Intel Core i9-9900K refroidi par une solution Corsair H150i Pro RGB et associé à 32 Go de mémoire DDR4-3200. Tout ceci prend place sur une carte mère MSI MEG Z390 Ace et tourne sous Windows 10 Pro version 2004.

165 ips pour la RTX 2080 Ti en 1080p

On commence par la RTX 2080 Ti. Vous vous en doutez, pas de problème pour elle en 1080p. Dans cette définition, elle obtient des performances quasiment similaires avec ou sans DLSS 2.0 : entre 160 et 165 ips. En 1440p, le DLSS réglé sur « qualité » accorde une augmentation de 23 % : 156 ips avec, contre 127 ips sans. Le gain est encore plus important en 4K : 105 ips avec DLSS, 78 ips sans, soit une différence de 34 %.

Pour la RTX 2060, le DLSS 2.0 est bénéfique dès le 1080p. Toujours en mode qualité, il permet au jeu de tourner à 128 ips en moyenne, contre 103 ips sans DLSS. La hausse est de 33 % (75 ips sans, 100 ips avec) en 1440p ; de 31 % en 4K (43 ips sans, 56 ips avec). Ainsi, pour parvenir à un nombre d’images par seconde supérieur à 60 ips en 4K avec la RTX 2060, il faut passer le DLSS en mode « performance ». Résultat : 77 ips en moyenne.

Définition RTX 2080 Ti RTX 2060 4K sans DLSS 2.0 78 ips 43 ips 4K avec DLSS 2.0 mode « qualité » 105 ips 56 ips 4K avec DLSS 2.0 mode « performance » – 77 ips 1440p sans DLSS 2.0 127 ips 75 ips 1440p avec DLSS 2.0 mode « qualité » 156 ips 100 ips 1080p sans DLSS 2.0 160 ips 103 ips 1080p avec DLSS 2.0 mode « qualité » 165 ips 128 ips

Enfin, ci-dessous, découvrez les configurations minimales et recommandées officielles pour Death Stranding.

Source : NVIDIA