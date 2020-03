Vidéo : NVIDIA présente le DLSS 2.0

Une qualité d’image supérieure et une meilleure évolutivité pour une techno plus facilement intégrable.

En 2018, la sortie des cartes Turing a permis à NVIDIA d’introduire une nouvelle technologie baptisée DLSS (Deep Learning Super Sampling). Désormais, de nombreux jeux en profitent tels que Wolfenstein : Youngblood, Control, Tomb Raider, Anthem ou encore Battlefield V. NVIDIA annonce l’arrivée du DLSS 2.0, « une nouvelle technologie améliorée de deep learning qui booste la fréquence d’image tout en générant des images de qualité ».

Selon la firme, le DLSS 2.0 présente quatre avantages par rapport à son prédécesseur. Le premier est « une qualité d’image supérieure […] comparable aux résolutions natives tout en restituant seulement entre un quart et la moitié des pixels ». Il s’appuie sur un « nouveau réseau d’intelligence artificielle [qui] utilise de manière plus efficace les cœurs Tensor pour exécuter une tâche deux fois plus rapidement que les versions précédentes« . De plus, il « utilise du contenu non-spécifique au jeu, offrant un réseau généralisé qui fonctionne pour tous les jeux. Ainsi, cette technologie peut être intégrée plus facilement au jeu, ce qui signifie plus de jeux supportant le DLSS ». Enfin, le DLSS 2.0 « intègre trois modes pour optimiser la qualité de l’image : qualité, équilibre, performance – et contrôler le rendu du jeu en termes de résolution. Le mode « performance » permet de booster jusqu’à 4 fois la résolution ».

Vidéo : une première démo pour le ray tracing d’AMD !

Un DLSS 2.0 pour l’instant sur quatre jeux

Actuellement, quatre titres prennent en chargent cette version 2.0. À savoir MechWarrior 5 : Mercenaries, Control, Deliver Us The Moon et Wolfenstein: Youngblood. Toutefois, les développeurs ont déjà accès à la technologie sous Unreal Engine 4 grâce au programme DLSS Developer.

Enfin, NVIDIA livre tout une série d’images comparatives et de vidéos. Vous pouvez accéder à l’intégralité du contenu sur le site officiel.