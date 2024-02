Phantom Liberty : moteur graphique, nouveautés, performances, tout savoir sur le DLC pour Cyberpunk 2077

Après de nombreux reports Cyberpunk 2077 à sa sortie à été la pire déception de CD Projekt RED. La faute à de nombreux bugs et une optimisation catastrophique. Heureusement, les développeurs n’ont pas baissé les bras, et le jeu offre désormais l’expérience que les joueurs méritaient.

Adaptation du jeu de rôle sur table Cyberpunk créé par Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077 est le dernier jeu en date du studio polonais CD Projekt RED. Les développeurs ont ré-imaginé l’univers dystopique de Night City sous la forme d’un FPS nerveux et à la pointe de la technologie. De quoi faire rêver tous les amateurs du genre.

Ainsi, si vous êtes un fan invétéré du titre et que vous avez exploré chaque recoin de Night City, vous serez sans doute ravis d’apprendre que l’extension Phantom Liberty est désormais disponible, avec pléthore de nouveautés, aussi bien en termes de gameplay pur que d’éléments techniques.

Phantom Liberty : Cyberpunk 2077 enfin à la hauteur de ses prétentions ?

Si on ne s’attendait pas forcément à ce qu’il y ait une aussi longue période entre la sortie du jeu de base et la commercialisation de ce fameux DLC, il parait évident que les développeurs ont eu besoin d’énormément de temps pour régler tous les problèmes de l’œuvre originale et ne pas reproduire les erreurs du passé avec cette extension.

Ainsi, il aura fallu patienter jusqu’au 26 septembre dernier pour enfin voir débarquer Phantom Liberty. Un peu avant, le 21 septembre, la mise à jour 2.0 est venue -gratuitement- agrémenter le jeu avec de nombreuses nouveautés et ajustements, avant qu’une mise à jour 2.01 ne corrige quelques problèmes mineurs en octobre.

Ce n’est pas tout, Cyberpunk vient créer la surprise avec une utilisation particulière de l’intelligence artificielle que certains pourraient qualifier de “morbide”. C’est en fait un véritable hommage du studio à un comédien de doublage aujourd’hui disparu.

Finalement, Cyberpunk 2077 achève enfin sa rédemption avec sa mise à jour 2.1. Celle-ci apporte du contenu inédit, comme la possibilité de prendre le métro pour se déplacer. Cependant, le patch devrait signer la fin du développement du soft de CD Projekt RED.

🕹️ Sur quelles plateformes est-t-il disponible ?

En décembre 2020, Cyberpunk 2077 voyait le jour sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec les déboires que l’on connait… En effet, si les versions dédiées aux machines de générations actuelles étaient à peu près stables, il était impossible d’en dire autant pour les versions PS4 et Xbox One ! Ainsi, un petit peu à la manière de Sony qui a décidé de rendre le DLC Burning Shores d’Horizon Forbidden West exclusif à sa bécane la plus récente, Phantom Liberty n’est accessible qu’aux joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S… Un choix que beaucoup regretteront surement, mais qui semble véritablement nécessaire pour pouvoir jouir d’une expérience de jeu satisfaisante.

De même, la mise à jour 2.0 que nous évoquions plus haut n’est disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, de manière totalement gratuite. En revanche, pas de panique pour ceux n’ayant pas encore craqué pour une des dernières consoles, le jeu Cyberpunk 2077 reste tout à fait jouable sur PS4 et Xbox One, même après la publication des différentes mises à jour et DLC, vous ne pourrez simplement pas profiter de ces derniers.

💲 Combien coûte Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty ?

Cyberpunk 2077 PC 29€ Voir 29.99€ Voir 29.99€ Voir Cyberpunk 2077 PS4 37.96€ Voir 24€ Voir 24.98€ Voir 40.20€ Voir 78.50€ Voir Cyberpunk 2077 Xbox One, Xbox Series X 69€ Voir 20€ Voir 28.45€ Voir 101€ Voir 115.56€ Voir

Les développeurs ne s’en sont jamais cachés, le processus de production de Cyberpunk 2077 a coûté énormément d’argent : 315 millions de dollars ! Un chiffre qui place même le jeu sur la deuxième marche du podium des softs aux plus gros budgets de l’histoire. Ainsi, si le jeu de base était proposé au prix de 70 euros pour amortir l’ensemble de ces frais, Phantom Liberty est accessible pour « seulement » 29,99 euros sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Un tarif qui parait assez honnête, étant donné que ce DLC est présenté comme l’extension la plus ambitieuse jamais développée par le studio CD Projekt RED ! Et quand on connait la qualité des DLC de The Witcher 3, il faut bien avouer que ça donne l’eau à la bouche !

Mais outre l’achat de Phantom Liberty, qui nécessite évidemment que vous possédiez Cyberpunk 2077 dans votre collection, il est tout à fait possible d’opter plutôt pour le Bundle Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty au format numérique, pour la modique somme de 69,99 euros sur PS5 et 79,99€ sur Xbox Series X|S et PC. Il contient le jeu de base, le DLC Phantom Liberty et l’ensemble des nouveautés liées à ce dernier et à la mise à jour 2.0.

Bien sûr, si vous n’avez encore jamais posé les mains sur Cyberpunk 2077, vous pouvez vous laisser tenter par un exemplaire du jeu de base au format physique (25 à 30 euros environ) ou au format numérique (40 à 60 euros environ).

Enfin, l’édition Collector du jeu de base est toujours disponible chez de nombreux marchands, pour un prix d’environ 219,99 euros. Elle contient :

La boîte de l’Édition Collector

Un boîtier contenant les disques du jeu (PS4 ou Xbox One, mais compatibles avec la PS5 et les Xbox Series X|S)

Un boîtier contenant le code de téléchargement du jeu (PC)

Une Jaquette réversible

Un steelBook Collector

Une statuette de 25 cm de V

Un artbook à couverture rigide

Des pin’s en métal

Un porte-clefs Quadra Vtech en métal

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD

Des écussons brodés

Un Compendium de l’univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Une série d’autocollants stickerbomb

La bande-originale du jeu (format numérique)

Un petit artbook contenant une sélection d’art du jeu (format numérique)

Le livre original Cyberpunk 2020 (format numérique)

Des arrière-plans pour ordinateur et mobile (format numérique)

Une nouvelle édition Ultimate est également vendue en versions digitale et physique pour 59,99 euros. Elle contient le jeu de base et son extension est est disponible sur ordinateur et console de salon next-gen (PS5 et Xbox Series S et X uniquement)

⚙️ Quelles sont les configurations minimales et recommandées ?

Bien qu’il s’agisse d’un DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty ne se repose pas sur les mêmes configurations à sa sortie. Effectivement, le soft n’étant pas prévu sur PS4 et Xbox One, et les technologies ayant largement progressé depuis la commercialisation du jeu de base, il est assez logique de voir les recommandations matérielles évoluer vers des produits plus récents et performants.

Ainsi, les configurations minimales et recommandées ne changent pas, et pousser tous les réglages graphiques au maximum demandera une configuration surpuissante. Il en est de même si l’on souhaite activer le nouveau mode de ray-tracing “Overdrive” qui exige, entre autres, une RTX 4080 au minimum. Le jeu et son patch 2.0 sont par ailleurs extrêmement gourmands en ressources CPU, suffisamment pour mettre de nombreux processeurs en difficulté.

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600

Carte graphique : GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 ou Intel Arc A380

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Espace disque : 70 Go d’espace libre minimum

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Carte graphique : GeForce RTX 2060 SUPER ou Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Espace disque : 70 Go d’espace libre minimum

Configuration ultra :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core i9-12900 ou AMD Ryzen 7 7900X

Carte graphique : GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 7900 XTX

Mémoire vive : 20 Go de RAM

Espace disque : 70 Go d’espace libre minimum, SSD NVMe

Les développeurs ont également tenu à préciser qu’un espace disque légèrement supérieur aux 70 Go préconisés pouvait être requis sur votre SSD pour profiter de l’ensemble des technologies et effets visuels intégrés à Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty. Le DLC a lui tout seul pèse en effet 33 Go (sur PS5) !

Quelles performances sur consoles ?

Le DLC Phantom Liberty propose des performances similaires au jeu de base, avec deux modes d’affichage graphique : Ray-Tracing et Performances. Le premier permet ainsi d’afficher un meilleur rendu des ombrages et de la réflexion de la lumière, au détriment des performances. Les PS5 et Xbox Series X atteignent dans ce mode une définition native de 1440p à 30FPS (upscalée en 4K), tandis que le mode Performances leur permet de viser les 60 FPS, toujours pour une définition native de 1440p cette fois-ci upscalée en 1800p.

Le cas de la Xbox Series S est un peu à part, puisque cette console affiche un rendu natif de 1080p en mode Qualité (30 FPS), pour une définition d’affichage de 1440p. Pire : le mode Performances de la Xbox Series S souffre d’un affichage dynamique pouvant descendre jusqu’au 648p (pour un affichage de sortie en 1080p) ! La Xbox Series S semble donc ici manquer un peu de puissance brute, en tout cas sur certaines scènes.

Quelles performances sur PC ?

Comme toujours, les performances dont vous pourrez profiter sur votre PC dépendront évidemment des caractéristiques techniques de ce dernier. Plus votre matériel sera robuste et récent, plus il sera possible de profiter d’une résolution et de réglages graphiques élevés, dont le mode raytracing Overdrive, sans compter l’arrivée du DLSS 3.5 avec le patch 2.0.

🧐 Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty : quel moteur de jeu ?

Là-encore, il est tout à fait logique de voir le DLC Phantom Liberty bénéficier du même moteur graphique, étant donné que son contenu doit être directement intégré au jeu de base. Ainsi, on retrouve la quatrième version du REDEngine, le moteur maison de CD Projekt RED ! Pour rappel, celui-ci avait bénéficié d’innombrables améliorations pour coller à l’ambition liée au développement du titre et aux envies des membres du studio.

On pense notamment à la technologie City Creation, qui permettait de créer une ville complète et vivante en se basant sur l’intelligence artificielle et l’automatisation, ou encore le Cinematic Feel, visant à offrir une expérience plus cinématographique quels que soient les environnements, et enfin l’Animation Excellence qui a permis aux développeurs de réduire drastiquement le temps de travail alloué à la création des personnages et de leurs animations.

Le développement de Phantom Liberty étant terminé, les développeurs se concentrent naturellement sur la suite de la série. Un nouvel opus se déroulant dans l’univers de Cyberpunk est en développement et celui-ci devrait abandonner le REDengine au profit de l’Unreal Engine 5.

💎 Quelles améliorations graphiques sont intégrées ?

Si Phantom Liberty utilise le même moteur que le jeu de base, cela signifie-t-il qu’il n’y aura aucune amélioration graphique ? Non, certainement pas ! Au contraire même, puisqu’après un précédent patch apportant le support du DLSS 3.0, c’est cette fois-ci le DLSS 3.5 qui débarque sur Cyberpunk 2077 ! La dernière version du Deep Learning Super Sampling de NVIDIA améliore drastiquement les performances en jeu, notamment pour ce qui est de l’utilisation du Ray-Tracing. La technologie RR (pour Reconstruction par Rayons), directement intégrée au DLSS 3.5, permet d’ajuster encore un peu plus le rendu du Ray-Tracing, avec des reflets plus précis et réels.

Au final, vous vous retrouverez avec un affichage encore plus précis et réaliste, pour un confort de jeu supplémentaire, si tant est que vous possédiez une carte graphique Nvidia RTX haut de gamme évidemment !

© Nvidia

De plus, bien que le développement actif soit terminé, le studio continue de mettre à jour son jeu. Ainsi, le patch 2.1.1 ajoute un paramètre inédit au DLSS permettant de fluidifier l’expérience de jeu. Le DRS ou Dynamic Resolution Scaling donne accès à une définition dynamique. En ajustant en temps réel le nombre de pixels à l’écran, Cyberpunk 2077 devient plus fluide et les chutes de framerate sont plus rares même dans zones les plus exigeantes.

Ce patch intègre également le support des CPU hybrides, un paramètre qui doit permettre au jeu d’utiliser les P-Cores des processeurs compatibles en priorité. Cela doit normalement améliorer les performances mais malheureusement il semblerait que cette ajout ne soit pour l’instant pas fonctionnel.

📖 Quel est le scénario de Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty ?

L’extension place son intrigue dans un tout nouveau quartier de Night City, celui de Dogtown ! De votre côté, vous êtes toujours aux commandes de V, et allez ainsi embarquer dans une sombre et périlleuse quête mêlant espionnage à grande échelle et intrigues politiques : en effet, la présidente de la NUSA est prise dans une guerre de gang à Dogtown, et la sauver sera un de vos objectifs. Vous infiltrerez ainsi quelques bâtiments hautement sécurisés et tenterez de rivaliser avec des agents secrets aguerris et les personnes qui régissent ce nouveau quartier.

On pense notamment au colonel Hansen qui dirige Dogtown depuis qu’il s’est approprié ce territoire lors de la dernière Guerre d’Unification. Outre la violence dont il fait parfois preuve, il profite aussi d’une vivacité d’esprit et de talents de stratège aiguisés, faisant de lui un adversaire redoutable ! En revanche, parmi les alliés sur qui vous pourrez compter, il est impossible de ne pas évoquer ce bon vieux Solomon Reed, le personnage incarné par Idriss Elba : en tant qu’agent de la FIA, il sait parfaitement comment prendre place et naviguer dans le vaste réseau d’espions et de netrunners qui agissent ici. Il sera ainsi d’une grande aide pour vous procurer de précieuses informations et vous introduire dans certains des lieux les mieux gardés de la mégalopole…

🎮 Quelles nouveautés en matière de gameplay ?

Avec l’arrivée du DLC Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0 gratuite, CD Projetk RED souhaite bel et bien faire évoluer la formule en y apportant pléthore de nouveautés !

Parmi les évolutions justement intégrées à la mise à jour 2.0, on note notamment la refonte de l’intelligence artificielle des ennemis, pour des gunfights un peu plus réalistes et un brin plus difficiles à arpenter, et l’arrivée de nouveaux véhicules : un véhicule à 6 roues, un bolide qui semble faire office d’utilitaire blindé de la police avec pas mal d’armes embarquées, ou encore une sorte de limousine… D’ailleurs, certains véhicules dont vous pourrez prendre possession seront équipés d’armes et d’outils technologiques permettant d’introduire une autre nouveauté majeure : les combats de véhicules.

En effet, si vous êtes en train de fuir ou même que vous faites face à la police : vous allez pouvoir viser un bolide ennemi pour tenter de le mettre hors d’état de nuire avec les technologies embarquées dans votre véhicule pour détruire directement le tas de ferraille ennemi, ou encore activé les freins d’urgences et même faire exploser les pneus. De même, il sera à présent possible de viser et utiliser vos armes tout en conduisant pour shooter un adversaire un peu trop collant !

De son côté, la police de Night City a pareillement été complètement revue, puisque son comportement s’annonce bien plus réaliste et agressif, avec des affrontements à terre, mais aussi des courses-poursuite en lien justement avec l’instauration des combats de véhicules, et aussi la mise en place de barrage sur les routes pour stopper votre progression.

Toujours dans la mise à jour 2.0, il est aussi question du tout nouveau système d’avantages, avec des capacités qui s’annoncent véritablement spectaculaires ! On pense par exemple à la Lame Funeste, qui laisse le joueur bruler un ennemi en le découpant, ou encore la Frappe Sauvage, qui va décupler votre force au corps-à-corps et vous laisser attraper un ennemi pour l’envoyer sur un autre, et même l’Œil de Faucon, pour viser automatiquement la tête de vos adversaires et ainsi enchainer les éliminations !

Pour ce qui est des nouveautés uniquement dédiées au DLC Phantom Liberty, elles aussi sont nombreuses ! Commençons par aborder les quelques armes, à savoir le fusil à pompe Order, le pistolet Grit, la mitraillette Warden, les snipers Osprey et Rasestu, l’arme spéciale Hercules, et enfin le Katana laser, les nouvelles griffres de combats et un gigantesque marteau… Il y aura de quoi faire !

Il est pareillement indispensable d’évoquer la refonte du système d’améliorations cybernétique, avec la nécessité de ne pas surcharger votre héros avec un trop-plein de matériels cybernétiques, sous peine que ce dernier adopte un comportement très bizarre et incontrôlable ! Autre nouveauté majeure : le tout nouvel arbre de compétences dédiées à la Relic, avec tout un tas d’aptitudes qui s’annonçant assez jouissive ! La Cartographie spatiale vous laisse prendre un temps pour analyser les alentours et viser pour vous téléporter vers un ennemi et le surprendre, la capacité Emergency Cloaking forcera vos ennemis à perdre totalement votre trace si vous devenez invisibles en combat, et la capacité du Lanceur vous laissera user de projectiles mortels grâce au gadget se trouvant sur votre poignet.

Pour finir, sachez que l’ensemble de ces améliorations de gameplay seront aussi liées à la mise en place d’un nouveau plafond de niveau maximal pour votre héros, mais aussi de plus de 100 nouveaux objets et options d’équipement, et l’intégration d’événements et missions dynamiques au sein du quartier de Dogtown. Un programme qui s’annonce chargé !