Deux GeForce RTX 4000 supplémentaires équipées du GPU AD104 ?

NVIDIA travaillerait sur des GPU AD104-250 et AD104-251 destinés à équiper deux cartes graphiques : la GeForce RTX 4070 certainement, la GeForce RTX 4060 Ti possiblement. À ce stade, seule la GeForce RTX 4070 Ti exploite ce GPU (AD104-400).

Nous vous en parlions ce week-end, le recours au GPU AD106 pour de futures GeForce RTX 4000 risque d’avoir de fâcheuses répercussions sur les performances des celles-ci, notamment en raison du nombre de multiprocesseurs de flux et de la quantité de VRAM. Selon Hassan Mujtaba de WCCFTech, NVIDIA n’en a toutefois pas fini avec le GPU AD104 qui, rappelons-le, arme la GeForce RTX 4070 Ti. Si nous nous attendions à le voir mobilisé pour la GeForce RTX 4070, selon notre confrère, ce chipset équiperait deux cartes graphiques supplémentaires.

D’après les informations qu’il partage, obtenues auprès de sources industrielles, la GeForce RTX 4070 héritera d’un SKU 345, alias GPU AD104-251, avec 5888 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6X. TGP de cette référence : 250 W maximum. La production de masse serait programmée le mois prochain. Aux deux versions susmentionnées s’ajouterait une troisième variante, un GPU AD104-251 (SKU 343). Notre confrère renseigne 4352 cœurs CUDA pour ce GPU et l’attribue à la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ; la quantité de VRAM n’est pas précisée. Concernant la production de masse de ce GPU, elle débuterait en mars.

AD104 ou AD106 pour la RTX 4060 Ti ?

Vous le constatez, tout ceci reste assez flou. Si l’utilisation d’un même GPU pour plusieurs cartes graphiques est bien sûr une pratique courante, la nomenclature 250/251 est étrange. Jusqu’ici, l’usage de NVIDIA distingue au moins les dizaines, plus souvent les centaines, jamais l’unité. Peut-être que la société teste simplement deux conceptions différentes. De fait, nous tablions plutôt sur le GPU AD106-350 pour la GeForce RTX 4060 Ti. Prenez donc ceci avec de grosses pincettes. Pour le moment, NVIDIA, tout comme AMD, n’a pas dévoilé ses projets pour les prochaines cartes graphiques desktop.

Carte graphique GPU Variante PCB SM / Cœurs CUDA Bus mémoire Vitesse mémoire / Bande passante mémoire TBP Date de lancement NVIDIA Titan A / GeForce RTX 40 ? AD102-450 ? À déterminer 144 / 18432 ? 48 GB / 384-bit 24 Gbit/s / 1,15 To/s ~800W À déterminer NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti AD102-350? À déterminer 144 / 18432 ? 24 Go / 384-bit 24 Gbit/s / 1,15 TB/s ~600W À déterminer NVIDIA GeForce RTX 4090 AD102-300 PG136 128 / 16384 24 Go / 384-bit 21 Gbit/s / 1,00 To/s 450W T4 2022 NVIDIA GeForce RTX 4080 AD103-300 PG139 SKU 360 76 / 9728 16 Go / 256-bit 23 Gbit/s / 716,8 Go/s 320W T4 2022 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti AD104-400 PG141 SKU 331 60 / 7680 12 Go / 192-bit 21 Gbit/s / 504,0 Go/s 285W T1 2023 NVIDIA GeForce RTX 4070 AD104-251 ? PG141-SKU 345 46 / 5888 12 Go / 192-bit 21 Gbit/s / 504,0 Go/s ~200W T2 2023 ? NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AD104-250 / AD106-350 ? PG141-SKU 343 34 / 4352 À déterminer À déterminer ~200W T2 2023 ? NVIDIA GeForce RTX 4060 AD106-300 À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer ~150W T3 2023 ?

