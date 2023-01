Test GeForce RTX 4070 Ti : une RTX 3090 (Ti ?) avec 25% de consommation en moins et du DLSS 3

La GeForce RTX 4070 Ti version SUPRIM X de MSI – ©Igor’s Lab

Il y a une poignée de mois, NVIDIA prévoyait encore de lancer une RTX 4080 12G aux côté des GeForce RTX 4090 et RTX 4080 16G. Mais l’accueil plus que mitigé du grand public face à cette annonce a rapidement poussé le constructeur à annuler cette carte à la nomenclature douteuse. Pourtant, c’est plus ou moins la même carte graphique que NVIDIA a présentée hier et qui sera disponible à la vente dès demain. A un léger détail près : appelez-la désormais GeForce RTX 4070 Ti.

La GeForce RTX 4070 Ti et son chipset AD104

Comme les chipsets AD102 et AD103 des RTX 4090 et RTX 4080, le chipset graphique AD104 de cette GeForce RTX 4070 Ti est gravé en 4 nm par TSMC avec son process de gravure 4N. Cela permet à NVIDIA de caler 35,8 milliards de transistors sur une surface de 294,5 mm². Bien entendu toujours basé sur l’architecture Ada Lovelace, l’AD104 possède 5 GPC (Graphics Processing Clusters) et 60 SM (Streaming Multiprocessors), soit 7680 CUDA Cores au total. 240 Tensor Cores, 60 RT Cores, 30 TPC (Texture Processing Clusters), 240 unités de texturing et 80 ROPs complètent la fiche technique.

Le Shader Execution Reordering et l’Optical Flow Accelerator sont bien entendu eux aussi toujours de la partie, permettant d’améliorer les performances et de bénéficier – entre autres – du DLSS 3. Enfin, 49152 Ko de cache L2 sont disponibles et 12 Go de mémoire GDDR6X interfacés sur un bus 192-bit offrent une débit de 21 Gbps pour une bande passante de 504 Go/s. On notera avec une certain amusement que ce sont exactement les mêmes caractéristiques que la regrettée (non.) GeForce RTX 4080 12G…

L’AD104-400 de la GeForce RTX 4070 Ti intègre bien entendu un moteur de décompression (NVDEC) de 5ième génération et un double moteur de compression (NVENC) de 8ième génération, comme sur ses grandes sœurs, prenant en charge la grande majorité des codecs actuels, AV1 inclus.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go

GeForce RTX 4070 Ti Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16384 9728 7680 Tensor Cores 512 304 240 RT Cores 128 76 60 Fréquence Base 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 365W

La RTX 4070 Ti utilise toujours le connecteur d’alimentation 12VHPWR (12-4 pins) ainsi qu’une interface PCI-Express Gen4. Le TGP défini par NVIDIA atteint 285 watts, mais les partenaires peuvent l’augmenter jusqu’à 365 watts pour proposer des modèles overclockés d’usine, pourvu que le refroidissement soit suffisant et contienne la température du GPU sous les 90°C fatidiques.

Pas de version Founders Edition de la RTX 4070 Ti

Aucun modèle Founders Edition n’est prévu chez NVIDIA et seuls des modèles partenaires sont et seront commercialisés. Nous avons donc utilisé la GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12Go de MSI comme carte de test, principalement parce que cette carte graphique respecte le TGP défini par NVIDIA et représente donc assez fidèlement la vision de NVIDIA pour une RTX 4070 de référence. MSI applique toutefois un léger overclocking d’usine au niveau de la fréquence Boost, ici fixée à 2775 MHz.

La RTX 4070 Ti SUPRIM X 12Go affiche un joli 2 kg sur la balance, ce qui au passage représente près de 350 grammes de moins que la version 4080 chez MSI. La carte possède comme ses grandes soeurs des dimensions impressionnantes : 34 cm de long pour 13,5 cm de haut. Attention donc à bien vérifier que votre boîtier pourra accepter cette carte graphique. Le design de la carte de MSI reprend bien entendu les codes de la gamme SUPRIM, mêlant métal et plastique avec des reflets lumineux.

Le connecteur 12VHPWR est toujours placé au même endroit, et MSI offre bien entendu un adaptateur avec sa carte. A l’arrière, on trouve trois sorties DisplayPort 1.4a et une sortie HDMI 2.1a. Ici encore, point de DP 2.0 étant donné que cette norme n’est pas prise en charge par Ada Lovelace.

MSI utilise un double vBIOS permettant de choisir entre un mode de fonctionnement silencieux ou un mode “gaming”. La seule différence entre ces deux choix se situe au niveau de la courbe du ventilateur, un peu moins agressive en mode silencieux et qui laisse donc la carte un peu plus chauffer. Les limites de puissance et de fréquence étant identiques entre ces deux modes, l’imposant système de refroidissement devrait dans tous les cas se montrer suffisant. Côté overclocking enfin, même si MSI autorise une augmentation du TGP jusqu’à 365 watts, vous n’attendrez en pratique jamais ce plafond ; la limite de tension interviendra avant.

GeForce RTX 4070 Ti : les performances en jeu

Comme souvent, les tests de performances, consommation, températures et nuisances sonores ont été réalisés en partenariat avec nos confrères de chez Igor’s Lab. Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances des différentes cartes d’AMD et de NVIDIA comprend 10 titres récents : Anno 1800, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metro Exodus EE, Rainbow Six: Extraction, Shadow of the Tomb Raider, A Total War Saga: Troy et Watch Dogs Legion. La majorité de ces titres utilisent l’API DirectX 12, à l’exception de Troy (DirectX 11). Tous les jeux ont été testés en UHD, ainsi qu’en QHD, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles.

La plateforme de test utilisée pour mesurer les performances de cette GeForce RTX 4070 Ti est bien entendu la même que d’habitude, à savoir un processeur AMD Ryzen 9 7950X, une carte mère MSI MEG X670 Ace, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR5-6000 Corsair Dominator RGB (CL30), deux SSD de 2 To (MSI Spatium M480) et une alimentation Be Quiet Dark Power Pro 12 1500W, le tout placé dans un boîtier Fractal Meshify 2 XL. Un système de watercoling composé d’un Alphacool Apex et d’un Silent Loop II 360 de chez Be Quiet! se charge du refroidissement. Le tout fonctionne bien entendu sous Windows 11 Pro 22H2 à jour avec les pilotes les plus récents.

Performances en rastérisation classique

Même si le ray-tracing devient de plus en plus commun dans les jeux, il reste intéressant de mesurer les performances avec et sans cette technologie de rendu 3D. Désormais, nous essaierons de séparer les jeux bénéficiant du ray-tracing de ceux utilisant toujours un rendu 3D classique (rastérisation). Bien entendu, nous continuerons aussi à calculer une moyenne générale.

Lorsque le ray-tracing n’est pas utilisé, la RTX 4070 Ti dépasse la RTX 3090 de 2,4% mais reste une quinzaine de pourcents derrière la RTX 4080. La RTX 3090 Ti est quant à elle juste devant la 4070 Ti, tandis que la Radeon RX 7900XT s’échappe avec une avance de 13% environ sur la nouvelle carte de NVIDIA.

En 4K, la RTX 4070 Ti souffre un peu plus puisqu’elle passe derrière la RTX 3080 Ti et se montre près de 4% plus lente que la RTX 3090 Ti. La RX 7900 XT conserve toujours une avance d’une quinzaine de pourcents. Ces chiffres ne sont toutefois pas surprenant et collent plutôt bien avec les annonces de NVIDIA, la carte visant plus particulièrement le jeu en QHD “sans compromis”, tout en ouvrant la porte à la 4K dans de (très) bonnes conditions.

Performances en ray-tracing

Dans les jeux utilisant le ray-tracing, la RTX 4070 Ti prend du poil de la bête et dépasse de 13% la RTX 3090, et de presque 4% sa version Ti ! La nouvelle GeForce se place assez largement devant la Radeon RX 7900 XT (+12%) et vient même titiller la RX 7900 XTX. Cette RTX 4070 Ti profite clairement des améliorations apportées par l’architecture Ada Lovelace aux RT Cores.

Une nouvelle fois, passer en UHD fait souffrir la RTX 4070 Ti et la rapproche de la RTX 3090, mais le modèle de nouvelle génération reste tout de même devant (+5,8%). La RTX 3090 Ti repasse en revanche devant, tandis que l’avance sur la Radeon RX 7900 XT n’est plus “que” de 9%.

Performances 3D globales

Sur l’ensemble des titres de notre panel de jeux, la RTX 4070 Ti affiche globalement une avance de 5,4% sur la RTX 3090 en QHD (et de 7% environ sur la 3080 Ti), mais presque 20% de retard sur la RTX 4080. Dans cette définition, elle est quasiment aussi rapide qu’une RTX 3090 Ti, mais s’avoue vaincue face à la Radeon RX 7900 XT.

En 4K, cette GeForce RTX 4070 Ti est quasiment au niveau de la RTX 3090, mais presque 9% derrière la RTX 3090 Ti. La Radeon RX 7900 XT est elle aussi devant la nouvelle GeForce, avec un écart d’une dizaine de pourcents. Cela confirme bel et bien que cette carte a été pensée avec le QHD en ligne de mire, mais sans non plus totalement négliger le jeu en 4K dans des conditions plus qu’acceptables, d’autant que toutes ces mesures ont été réalisés sans DLSS !

Consommation

Impossible de ne pas parler de la consommation de cette RTX 4070 Ti, d’autant que les valeurs précédemment mesurées sur ses grandes soeurs étaient plutôt intéressantes, pointant déjà la bonne efficacité énergétique de l’architecture Ada Lovelace.

En 1440p, la RTX 4070 Ti se montre tout simplement la carte la plus économe en énergie, avec une consommation moyenne globale sous les 250 watts ! Son efficacité énergétique est elle aussi parmi les meilleures, plaçant la carte dans le trio de tête composé… des trois RTX 40 Series actuellement sur le marché. C’est aussi simple que ça.

En UHD, la RTX 4070 Ti n’augmente que très légèrement sa consommation et reste dans tous les cas le modèle qui consomme le moins de notre panel de test. Son efficacité énergétique reste excellente, même si son avance sur les Radeon RX 7900 XT et XTX diminue ici légèrement. Encore une fois, on sent bien que les ingénieurs de chez NVIDIA ont pensé et conçu cette carte pour le QHD en priorité, sans compromis. fort heureusement, la 4070 Ti possède assez de puissance sous le capot pour qu’elle encaisse également la 4K dans de bonnes conditions.

Fréquences, températures et nuisances sonores

Une fois à la “bonne température”, la fréquence de fonctionnement en jeu de cette RTX 4070 Ti reste parfaitement stable à 2860 MHz, soit deux niveaux en dessous des 2895 MHz atteints pendant que la carte chauffe. En poussant le TBP à sa limite, il est possible d’atteindre les 3 GHz mais le gain obtenu ne permet de toute façon pas de rattraper la RTX 4080, tandis que la carte devient de moins en moins efficace énergétiquement.

Mesures de températures – ©Igor’s Lab Spectre audio – ©Igor’s Lab

En jeu, la température relevée par la sonde GPU atteint 58°C, une valeur très loin de mettre en danger la survie du chipset. Les VRM atteignent en revanche 71°C, en partie à cause du design du système de refroidissement qui privilégie curieusement le refroidissement des bobines plutôt que celui des MOSFETs. Les températures du PCB et des puces de VRAM restent en revanche largement dans le domaine du supportable.

Mis à part cette “curiosité” au niveau des VRM, le système de refroidissement est globalement efficace puisqu’il suffit aux ventilateurs de tourner à 1050 tours par minute en jeu pour évacuer toute la chaleur. Cela se ressent forcément sur les nuisances sonores, contenues à seulement 32 dB(A) en jeu dans les conditions normales. Autant dire que ce n’est pas votre 4070 Ti qui vous empêchera en pleine partie d’entendre un ennemi avant de le voir…

Conclusion : la meilleure pour jouer en QHD

Comparée aux carte de la génération Ampere, cette GeForce RTX 4070 Ti est quasiment au niveau d’une 3090 Ti en QHD, dépassant la RTX 3090 dans la majorité des jeux, le tout avec une consommation incomparable. En Ultra HD, la différence de bande passante mémoire joue en la défaveur de la 4070 Ti, son bus de “seulement” 192-bit limitant ses performances. C’est ici un petit regret pour une carte certes performante en 2023 mais que l’on conservera probablement deux ans ou plus.

Bien entendu, la RTX 4070 Ti est à l’aise lorsqu’il s’agit de faire du rendu en ray-tracing, les avancées de l’architecture Ada Lovelace en la matière profitant particulièrement à cette carte. Elle est alors plus véloce qu’une Radeon RX 7900 XT, et à peu de chose près aussi rapide qu’une RX 7900 XTX. Les choses s’équilibrent un peu plus quand on fait rentrer le rendu 3D classique dans la balance, la carte se plaçant derrière les dernières cartes d’AMD mais avec une consommation bien plus faible et une efficacité énergétique plus intéressante.

Globalement cette nouvelle GeForce vient proposer des performances en retrait de 20% en QHD par rapport à celles offertes par une RTX 4080, mais à deux tiers seulement de son prix. On espère donc d’autant plus que les partenaires de NVIDIA ne s’éloignent pas trop du prix public conseillé de 899 euros en France (un tarif certes élevé dans l’absolu, on vous entend déjà crier), ce qui permettrait à cette GeForce RTX 4070 Ti de proposer actuellement l’un des meilleurs ratios performances/prix sur son segment de marché… en attendant la Radeon RX 7800 ?