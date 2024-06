GeForce RTX 4060 : caractéristiques, performances, meilleur prix, quel modèle acheter ?

Annoncée en même temps que la RTX 4060 Ti, la GeForce RTX 4060 est disponible depuis près d’un an sur le marché. Qu’attendre de cette carte graphique Ada Lovelace de NVIDIA, et surtout quel modèle exact choisir au meilleur prix ?

Notre top 3 des meilleures GeForce RTX 4060

Fidèle à sa stratégie commerciale et à sa volonté de segmenter de son portefeuille de cartes graphiques grand public, NVIDIA a lancé l’été dernier sa GeForce RTX 4060, complétant au passage sa gamme Ada Lovelace. Ce nouveau modèle fait donc suite aux GeForce RTX 4070 et RTX 4060 Ti 8 Go (une déclinaison 16 Go étant elle aussi commercialisée) arrivées sur le marché avant lui.

A son lancement, NVIDIA a décidé de ne pas proposer de version Founders Edition de sa GeForce RTX 4060, laissant le soin à ses partenaires de proposer leurs propres modèles. Ainsi, chaque constructeur est libre de vendre des versions reprenant les caractéristiques de référence, ou bien des modèles bénéficiant d’un léger overclocking d’usine, en les incitant toutefois à respecter le prix de vente conseillé.

La RTX 4060 Ghost de Gainward

En pratique, on trouve donc sur le marché un peu de tout, des versions basiques de référence aux modèles un peu plus évolués moyennant parfois quelques dizaines d’euros supplémentaires. Difficile dès lors de faire le bon choix ; ce guide est là pour vous accompagner dans votre prise de décision.

GeForce RTX 4060 de référence : à éviter

Après une période plutôt chaotique il y a quelques années, NVIDIA porte désormais une attention toute particulière au respect du prix public conseillé lors de la sortie de nouvelles cartes graphiques. La GeForce RTX 4060 n’a pas échappé à cette règle ; le constructeur a insisté pour qu’un maximum de modèles partenaires soient disponibles au MSRP (329 euros au lancement), voire en dessous.

Ces cartes sont donc conçues pour minimiser les coûts de production, avec un design basique, des matériaux peu nobles et peu ou pas de fioritures (qui a dit “RGB” ?). Les RTX 4060 de référence reprennent par ailleurs toutes la fréquence GPU Boost recommandée par NVIDIA (2460 MHz), ainsi qu’un TGP de 115W. En pratique, peu de différences apparaissent donc entre les modèles des différents constructeurs.

Les tarifs des GeForce RTX 4060 de référence les rendent toutefois peu intéressantes à ce jour : des modèles overclockés sont souvent vendus au même prix, voire moins chers. Nous vous déconseillons donc en 2024 de choisir une telle carte graphique, et de vous orienter plutôt vers un modèle plus original, par exemple avec trois ventilateurs (plus silencieux).

RTX 4060 : les modèles originaux et overclockés

Format Mini-ITX, système de refroidissement plus évolué ou encore fréquences GPU overclockées d’usine : les constructeurs proposent des modèles un peu plus originaux, parfois (mais pas toujours !) un peu plus chers. Nous avons tout de même écarté les modèles déraisonnablement onéreux ; autant partir sur une RTX 4060 Ti !

La Pegasus de Gainward présente la particularité d’être au format Mini-ITX, avec un seul ventilateur ; elle sera donc parfaite pour une configuration compacte. Le modèle XLR8 Gaming VERTO de PNY est de son côté doté d’un système de refroidissement avec trois ventilateurs. Silencieux, ce dernier reprend en revanche les fréquences de référence.

Attention : les quelques MHz supplémentaires des modèles OC n’apportent quasiment jamais de hausse des performances, les cartes étant en pratique rapidement limitées par leur TGP (ainsi que par la tension du GPU). Les modèles dotés de trois ventilateurs sont enfin théoriquement plus silencieux et efficaces, mais souffrent en contrepartie d’un léger surcout. A vous de voir si leur silence de fonctionnement justifie ces quelques euros en plus.

Caractéristiques techniques

Le chipset AD107 à la base de cette RTX 4060 est relativement petit : la puce ne mesure que 146 mm² grâce au procédé de gravure 4N de TSMC, réduisant par conséquent son coût de fabrication par rapport à l’AD106 de la 4060 Ti. Cela ne l’empêche pourtant pas de proposer toutes les nouveautés et améliorations apportées par l’architecture Ada Lovelace, dont le support de DirectX 12 Ultimate (Feature Level 12_2), d’OpenCL 3.0, de CUDA 8.9 ou encore du DLSS 3.0.

©NVIDIA

Composée de trois GPC (Graphic Processing Clusters), cette puce graphique regroupe 3072 CUDA Cores, 96 unités de texturing et 48 ROPs. On trouve également 24 RT Cores de troisième génération et 96 Tensor Cores de quatrième génération, de même que l’indispensable Optical Flow Accelerator, ou encore les encodeurs et décodeurs NVENC/ NVDEC (un de chaque) de dernière génération.

Les performances théoriques annoncées par le constructeur placent cette GeForce RTX 4060 juste derrière la RTX 3060 Ti en rastérisation (16 TFLOPS contre 15 TFLOPS), mais sensiblement devant la RTX 3060. La nouvelle RTX prend en revanche largement le devant en ray-tracing avec ses 35 TFLOPS, là où la RTX 3060 Ti n’atteint que 25 TFLOPS.

GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Architecture Ada

(TSMC 4N) Ada

(TSMC 4N) Ampere

(SAMSUNG 8N) Ampere

(SAMSUNG 8N) GPU AD106-350 AD107-400 GA104-200 GA106-300 Cœurs CUDA 4352 3072 4864 3584 Cœurs Tensor 128 96 152 112 Cœurs RT 32 24 38 28 Fréquence de base GPU 2310 MHz 1830 MHz 1410 MHz 1320 MHz Fréquence Boost GPU 2535 MHz 2460 MHz 1665 MHz 1780 MHz Performance FP32 22 TFLOPS 15 TFLOPS 16 TFLOPS 12.7 TFLOPS VRAM 8/16 Go GDDR6

(18 Gbit/s) 8 Go GDDR6

(17 Gbit/s) 8 Go GDDR6/6X

(14 Gbit/s) 8/12 Go GDDR6

(15 Gbit/s) Bus mémoire 128-bit 128-bit 256-bit 192-bit Bande passante mémoire 288 Go/s 272 Go/s 448 Go/s 336 Go/s TGP 160-165W 115W 200W 170W Cache L2 32 Mo 24 Mo 4 Mo 3 Mo Interface PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16/x8 PCIe Gen4 x16 PCIe Gen4 x16 MSRP au lancement 439 euros 329 euros 419 euros 335 euros Date de lancement mai 2023 juin 2023 décembre 2020 février 2021

Architecture Ada Lovelace oblige, les 8 Go de mémoire GDDR6 cadencés à 2125 MHz (soit 17 Gbps) profitent d’une interface 128-bit seulement, une faible largeur compensée par la large quantité de mémoire cache intégrée. La bande passante théorique atteint 272 Go/s, mais le gros cache L2 permet de réduire les accès mémoire et d’atteindre l’équivalent d’une bande passante mémoire de 453 Go/s.

Notons que certains constructeurs ont choisi de doter leurs modèles d’un connecteur physique PCI-Express x16, alors que d’autres ont opté pour du PCI-Express x8. Dans tous les cas, et tout comme la RTX 4060 Ti, la RTX 4060 n’utilisera que 8 lignes PCIe. Son TDP de 115W permet enfin à la GeForce RTX 4060 de se contenter d’un seul connecteur d’alimentation PCI-Express 8-pins, en plus des 75W fournis par le port PCI lui-même.

RTX 4060 : les performances en jeu

La GeForce RTX 4060 Ghost de chez Gainward – qui sert de support à nos tests de performances – fait partie des cartes de référence, avec des fréquences et TDP identiques à ceux recommandés par NVIDIA. Les performances attendues sont bel et bien présentes en pratique et la carte ne présente pas de défaut majeur.

Ce modèle est visuellement très similaire à la RTX 4060 Ti Ghost OC du même constructeur. On retrouve le même design dual-slot ainsi que le même système de refroidissement à double ventilateur, et surtout la sensation que tout a été fait pour contenir au maximum le coût de fabrication et respecter le MSRP.

©Tom's Hardware

Protocole de test

Les jeux au rendu classique (rasterisation) restent à l’heure actuelle prépondérants, mais ceux proposant du ray-tracing sont de plus en plus nombreux. Notre panel de jeux utilisés pour mesurer les performances des différentes cartes d’AMD et de NVIDIA comprend donc un mélange des deux :

La majorité de ces titres utilisent l’API DirectX 12, à l’exception de Troy (DirectX 11). Tous les jeux ont été testés en FHD et QHD, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles. La plateforme de test utilisée pour mesurer les performances de cette GeForce RTX 4060 est toujours la même :

processeur AMD Ryzen 9 7950X

carte mère MSI MEG X670 Ace

2 x 16 Go de mémoire DDR5-6000 Corsair Dominator RGB (CL30)

(CL30) 2x SSD de 2 To (MSI Spatium M480)

alimentation Be Quiet Dark Power Pro 12 1500W

boîtier Fractal Meshify 2 XL.

watercooling Alphacool Apex + Silent Loop II 360 de chez Be Quiet!

Windows 11 Pro 22H2 à jour avec les pilotes les plus récents

Performances en 1080p (FHD)

Performances en 1440p (QHD)

Performances DLSS/DLSS 3