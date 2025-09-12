Disney+ pour 2,99€/mois : l’offre de streaming la plus irrésistible de la rentrée

Star Wars, Marvel, Disney, Pixar… le tout pour 2,99€/mois seulement. C’est l’incroyable promotion proposée par Disney+ en cette rentrée. Attention, l’offre est limitée dans le temps.

Futurama saison 13 © Disney

L’actualité est chargée du côté de Disney+. Alors que la plate-forme vient à peine de dévoiler toutes ses nouveautés pour le mois de septembre (avec les nouvelles saisons de Only Murders in the Building et de Futurama mais aussi l’arrivée de Vaiana 2 ou de Mufasa : le Roi Lion), elle annonce à présent une promotion à laquelle il va être difficile de résister.

Découvrir les offres

En effet, il est possible de profiter d’un abonnement à 2,99€ par mois pendant 3 mois et sans qu’aucun engagement ne soit demandé. Toutes les formules proposées par Disney+ en profitent :

Standard avec pub : 2,99 €/mois pendant 3 mois (au lieu de 6,99€)

Standard sans pub : 5,99 €/mois pendant 3 mois (au lieu de 10,99 €)

Premium : 9,99 €/mois pendant 3 mois (au lieu de 15,99 €)

Une fois les 3 mois passés, vous pourrez choisir de continuer aux prix habituels ou de résilier sans frais.

Pour en profiter, il faut se décider avant le 27/09/25. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs éligibles qui souhaitent se réabonner (à condition d’être majeurs).

Star Wars, Marvel, Pixar, Disney… un catalogue XXL

La plate-forme est incontournable pour tous les fans de Star Wars puisqu’on y trouve tous les films mais aussi toutes les séries reprenant l’univers créé par George Lucas : The Acolyte, Andor, The Mandalorian… Tous les films et séries Marvel, ainsi que les films d’animation les plus célèbres sont évidemment aussi présents sur Disney+.

Mais au-delà de ces programmes mondialement connus, Disney+ n’a cessé d’enrichir son catalogue et on peut y trouver aussi des séries de grande qualité telle que Dopesick, Rematch ou Alien Earth.

Ces 3 mois de promotion sont donc une parfaite occasion de se faire plaisir !