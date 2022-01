MSI dévoile le moniteur MEG 271Q Mini LED

MSI a présenté un nouveau moniteur, le MEG 271Q Mini LED. Comme l’annonce sa désignation, c’est un modèle 27 pouces armé d’une dalle mini-LED. AU format 16:9, celle-ci délivre une définition WQHD (2560 x 1440) et une fréquence de rafraîchissement de 300 Hz. Le temps de réponse gris à gris est de 1 ms.

Ciblant clairement les joueurs d’eSport, ce moniteur bénéficie également de la technologie NVIDIA G-Sync Ultimate sur l’intégralité de la plage de fréquences. Au sujet du rétroéclairage mini-LED, MSI annonce plus de 1000 diodes et 500 zones de gradation.

VESA DisplayHDR 1000

L’écran IPS couvre 97 % du DCI-P3 et profite d’une certification VESA DisplayHDR 1000. En matière de design, ce MEG 271Q Mini LED est construit autour d’un châssis noir et présente un peu de RGB au dos. Sur l’une des images, on distingue trois ports USB positionnés sur un côté.

Ce sont toutes les informations communiquées par MSI pour le moment. L’entreprise n’a pas encore précisé la date de sortie et encore moins le prix.

