Samsung prévoirait le lancement d’un écran OLED gaming de 25 pouces en 2026

Samsung envisagerait de lancer un écran OLED gaming de 25 pouces (24,5 pouces exactement) au cours du premier semestre 2026. Cette initiative répondrait à une demande croissante des joueurs pour des écrans de taille intermédiaire, plus accessibles que les modèles OLED actuellement disponibles sur le marché.

Un format adapté aux joueurs et aux budgets modestes

À l’heure actuelle, les écrans OLED destinés au gaming sont principalement proposés en tailles supérieures ou égales à 27 pouces. Les technologies d’affichage plus traditionnelles, comme les dalles IPS, VA ou TN, couvrent quant à elles une gamme de tailles bien plus large, incluant des formats inférieurs à 20 pouces. Cependant, les écrans de 24 ou 25 pouces restent particulièrement prisés des joueurs, notamment pour leur rapport qualité-prix, leur encombrement réduit et leur densité de pixels optimale en résolution Full HD (1080p). En effet, une résolution 1080p sur un écran de 27 pouces peut offrir une expérience visuelle moins satisfaisante que sur un écran plus petit, en raison d’une densité de pixels inférieure.

Un écran gamer OLED Acer Predator.

Les écrans de 25 pouces sont notamment populaires dans le milieu de l’eSport, où la fluidité et la réactivité sont des critères essentiels. Samsung mise sur ce format pour toucher une clientèle plus large, en proposant une alternative OLED plus abordable que les modèles existants, souvent réservés à des budgets élevés.

Des performances adaptées aux attentes des joueurs

Selon les rumeurs, Samsung ciblerait une plage de fréquences de rafraîchissement comprise entre 300 Hz et 360 Hz pour ce nouvel écran. Une telle fréquence permettrait d’offrir une expérience de jeu fluide et réactive, tout en bénéficiant des avantages propres à la technologie OLED : des noirs profonds, un contraste élevé et une fidélité des couleurs accrue. Bien que ces écrans restent susceptibles d’être plus chers que leurs équivalents IPS ou VA, leur prix pourrait se situer dans une fourchette plus accessible, entre 300 et 400 dollars, à en croire les estimations.

Pour comparaison, des écrans OLED gaming de 27 pouces en résolution QHD (2560 × 1440) et dotés de fréquences de rafraîchissement similaires (240 Hz ou 360 Hz) sont déjà disponibles sur le marché, avec des tarifs oscillant entre 500 et 650 dollars. La réduction de la taille de l’écran et de la résolution pourrait ainsi contribuer à abaisser le coût de production, rendant la technologie OLED plus accessible aux joueurs disposant de budgets plus limités.

Le boom des dalles OLED pour les gamers

La démocratisation des écrans OLED gaming s’observe depuis quelques années, avec une baisse progressive des prix. Des modèles comme le MSI MAG 271QP QD-OLED ou le ASUS ROG Strix XG27ACDNG illustrent cette tendance, proposant des performances élevées à des tarifs de plus en plus compétitifs. L’arrivée d’un écran 25 pouces en 1080p pourrait donc s’inscrire dans cette dynamique, en offrant une alternative performante et plus économique pour les joueurs ne disposant pas de configurations matérielles capables d’exploiter des résolutions ou des fréquences plus élevées.