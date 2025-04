Nvidia sauve la mise avec un nouveau driver qui corrige les problèmes des RTX 5090

Nvidia a publié son dernier pilote GeForce Game Ready 576.02 WHQL, qui résout plusieurs problèmes majeurs affectant les GPU de la série RTX 50, notamment les écrans noirs, les plantages et les freezes.

Les problèmes rencontrés auparavant

Depuis le lancement de la série GeForce RTX 50, de nombreux utilisateurs ont rencontré divers problèmes liés aux pilotes, tels que des écrans noirs, des freezes aléatoires et des plantages en cours de jeu. Ces problèmes ont persisté pendant plusieurs mois et ont également affecté les cartes graphiques plus anciennes, comme les séries RTX 40 et RTX 30. Les utilisateurs de ces cartes plus anciennes ont dû revenir à des pilotes antérieurs datant de décembre, tandis que les utilisateurs de GPU RTX 50 ont attendu cette mise à jour.

Quels correctifs apporte Nvidia ?

Le pilote GeForce Game Ready 576.02 WHQL apporte une série de correctifs pour les bugs de jeu et les problèmes généraux, spécifiquement pour les cartes graphiques de la série RTX 50. Voici quelques-uns des correctifs notables :

Bugs de jeu corrigés :

Plantages aléatoires dans Fortnite pendant le jeu.

Plantage avec l’erreur DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED dans The First Berserker: Khazan.

dans The First Berserker: Khazan. Freeze de l’application Star Wars Outlaws après 5 minutes d’inactivité.

Problèmes de stabilité avec DLSS Frame Generation et GSYNC activés.

Plantage dans Monster Hunter Wilds après l’acceptation d’une quête avec DLSS-FG activé.

Plantage dans InZOI avec l’erreur “GPU crashed or D3D Device Removed”.

Bégaiement dans Overwatch 2 avec VSYNC activé.

Augmentation de l’aliasing dans Hellblade 2 Senua’s Saga avec TSR activé.

Plantage dans Hellblade 2 Senua’s Saga et The Last of Us Part 1 avec Smooth Motion activé.

Tramage/banding dans certains jeux sur les GPU de la série RTX 50.

Corruption par scintillement dans Control.

Bégaiement avec VSYNC activé.

Problèmes avec VSYNC dans NVCP et DLSS 4.

Artefacts à l’écran dans UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection lors de la collecte de trésors.

Bugs généraux corrigés :

Problèmes de stabilité sous Windows 11 24H2.

Plantage avec l’erreur PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA lors de l’utilisation de DLSS 4 multi-frame generation.

lors de l’utilisation de DLSS 4 multi-frame generation. Plantages et écrans noirs aléatoires sur les GPU de la série RTX 50.

Problèmes de stabilité générale du système.

Écran noir lors des tests 3D Mark avec les pilotes 572.02 et 572.16.

Problèmes d’affichage en chaîne avec des taux de rafraîchissement élevés.

Problèmes de connexion avec le casque VR Varjo Aero.

Régression des performances dans Octanebench.

Affichage incorrect de l’interface utilisateur dans DaVinci Resolve.

Encore quelques soucis pas résolus

Certains problèmes restent ouverts et nécessitent encore des correctifs :

Écran noir après la reprise de Modern Standby sur les ordinateurs portables de la série GeForce RTX 50.

Plantage de Cyberpunk 2077 en utilisant le mode Photo avec le traçage de chemin activé.

Plantage de Red Dead Redemption 2 peu après le début du jeu en mode DX12.

Support pour de nouveaux GPU

En plus des correctifs, le pilote ajoute le support pour les nouvelles cartes graphiques de la série GeForce RTX 5060 Ti.

Les utilisateurs qui rencontraient des problèmes avec les pilotes précédents peuvent maintenant essayer cette nouvelle version. Si des problèmes persistent, ils peuvent commenter les articles pour signaler les bugs directement à NVIDIA.