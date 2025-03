Nvidia lance une carte graphique plus puissante que la RTX 5090

La nouvelle gamme de cartes graphiques RTX Pro de Nvidia, dont le modèle phare RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition, surpasse la RTX 5090 en puissance et est conçue pour les utilisateurs de stations de travail, avec une disponibilité prévue dès avril 2025.

Nvidia vient de clôturer sa conférence annuelle GPU Technology Conference (GTC), mais une annonce est passée inaperçue lors de la keynote de deux heures du PDG Jensen Huang. Nvidia lance une nouvelle gamme de cartes graphiques RTX Pro destinées aux centres de données, aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables. Le modèle phare de cette gamme surpasse même la puissance d’une RTX 5090.

Une nouvelle gamme de cartes graphiques RTX Pro

La gamme RTX Pro Blackwell de Nvidia comprend plusieurs GPU, mais le modèle haut de gamme est particulièrement impressionnant. Baptisée RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition, cette carte est conçue pour les utilisateurs de stations de travail. Elle exploite un matériel puissant pour la science des données, la simulation et l’entraînement de l’intelligence artificielle. Bien que son nom suggère une nouvelle génération, elle repose sur la même architecture que la RTX 5090.

Caractéristiques techniques de la RTX Pro 6000

La RTX Pro 6000 Blackwell est dotée de 24 064 cœurs CUDA, soit 10 % de plus que la RTX 5090. Elle dispose également d’une consommation électrique nominale de 600W et de 96 Go de mémoire GDDR7 ECC.

Nvidia proposera cette carte en trois variantes, toutes dotées du même nombre de cœurs CUDA et de la même quantité de mémoire. Les éditions Workstation et Server diffèrent légèrement par leur format, en fonction de leur lieu de déploiement. De plus, Nvidia propose une version Max-Q, qui, bien que destinée aux ordinateurs de bureau, présente une consommation électrique nominale de 300W.

Prix et disponibilité

Le modèle Workstation sera disponible en tant que GPU autonome, équipé du design à double flux traversant que l’on retrouve sur les Founder’s Editions de Nvidia, comme la RTX 5070.Nvidia annonce que la carte sera disponible dès avril auprès de PNY et TD Synnex, ainsi qu’auprès des OEM comme Boxx, Dell, Lenovo et HP à partir de mai. Le modèle Server sera exclusivement réservé aux OEM tels que Cisco, Dell, Supermicro et Hewlett Packard Enterprise.

Nvidia n’a pas encore divulgué de détails sur les autres offres Pro de la gamme, mais précise que les cartes de bureau seront disponibles auprès des OEM dès cet été. Les composants pour ordinateurs portables arriveront cette année, proposés par des marques comme Razer, Lenovo, HP et Dell. Les détails de prix n’ont pas encore été communiqués.