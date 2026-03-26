Forza Horizon 6 : voici la configuration PC que vous devrez avoir pour y jouer

Playground Games a dévoilé les quatre paliers de configuration PC de Forza Horizon 6, allant d’une GTX 1650 pour le 1080p/60 FPS jusqu’à une RTX 5070 Ti pour la 4K ray tracée, avant le lancement du jeu le 19 mai au Japon.

À un peu moins de deux mois de sa sortie, prévue le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series X|S, Forza Horizon 6 dévoile ses configurations PC requises. Playground Games a publié ce 25 mars un tableau complet couvrant quatre paliers de performance, accompagné des fonctionnalités clés de la version PC.

Quatre paliers, du 1080p au 4K avec ray tracing

Les configurations sont déclinées en quatre catégories : Minimum, Recommandée, Extrême et Extrême RT. Chacune correspond à une cible précise en matière de résolution et de framerate. Voici la configuration idéale à avoir pour jouer correctement à Forza Horizon 6.

Minimum Recommandée Extrême Extrême RT Cible 1080p / 60 FPS / Low 1440p / 60+ FPS / High 4K / 60+ FPS / Extreme 4K upscalé / 60+ FPS / RT Processeur Core i5-8400 / Ryzen 5 1600 Core i5-12400F / Ryzen 5 5600X Core i7-12700K / Ryzen 7 7700X Core i7-12700K / Ryzen 7 7700X Carte graphique GTX 1650 / RX 6500 XT / Arc A380 RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc A580 RTX 4070 Ti / RX 7900 XT RTX 5070 Ti / RX 9070 XT RAM 16 Go 16 Go 24 Go 32 Go Stockage SSD SSD NVMe SSD NVMe SSD Windows 10/11 (22H2 min.) 10/11 (22H2 min.) 10/11 (22H2 min.) 10/11 (22H2 min.)

Les fonctionnalités confirmées sur PC

Au-delà des configurations matérielles, Playground Games a détaillé les caractéristiques techniques de la version PC. Le jeu prendra en charge les trois principales technologies d’upscaling du marché : NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3 et 4, ainsi qu’Intel XeSS 2.1.

La liste des fonctionnalités comprend également :

Le framerate déplafonné et le support des écrans ultrawides

Les reflets et l’illumination globale en ray tracing

La prise en charge des manettes et volants

La compatibilité avec le Steam Deck et la Asus ROG Ally

Forza Horizon 6 unleashes the power and flexibility of the PC platform with 4K HDR visuals, enhanced ray tracing features, and high uncapped framerates.



Immerse yourself in Japan’s endless beauty with ultrawide support and advanced video technologies. Check out our PC specs… pic.twitter.com/cZyBROhdBy — Forza Horizon (@ForzaHorizon) March 25, 2026

Ce dernier point mérite d’être souligné : le support officiel de ces deux plateformes portables confirme la volonté de Playground Games de rendre le jeu accessible sur un maximum de configurations.

Un décor japonais en toile de fond

Pour rappel, ce sixième opus de la série Forza Horizon se déroule au Japon. Les premières images diffusées montrent notamment des routes bordées de cerisiers en fleurs avec le Mont Fuji en arrière-plan. D’autres informations sur le contenu du jeu devraient être communiquées d’ici la sortie, fixée au 19 mai.