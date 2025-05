GTA 6 : vous n’êtes pas prêts pour la révolution que prépare Rockstar Games

Rockstar Games et Take-Two ont déposé ces dernières années plusieurs brevets qui dévoilent des éléments technologiques susceptibles de marquer une évolution notable dans la conception des jeux en monde ouvert, notamment à travers leur prochain titre, Grand Theft Auto VI.

Une publication récente de Grand Theft Auto 6 Alerts sur le réseau X dresse la liste de dix brevets attribués à Rockstar. Ces documents couvrent un large éventail d’innovations, notamment la création de personnages plus réalistes, la simulation du flux de fluides sur des surfaces 3D, et un système de navigation fluide des PNJ basé sur un graphe routier virtuel. D’autres brevets portent sur le rendu graphique avec un niveau de détail évolutif, une amélioration de l’éclairage et de la performance, ou encore une réduction des temps de chargement en ligne permettant des sessions multijoueurs plus fluides.

Certains brevets évoquent également l’utilisation combinée de la capture de mouvement et de l’intelligence artificielle pour anticiper les postures corporelles, un système de gestion des transactions internes au jeu, et des blocs d’animation dynamiques rendant les comportements des personnages plus adaptatifs. Des mesures anti-triche plus avancées sont aussi décrites, notamment par l’utilisation de variables dissimulées dans le jeu.

Bien que peu d’éléments concrets aient été présentés officiellement à ce jour, ces technologies laissent entrevoir l’ambition du studio pour ce nouvel opus. Initialement prévu pour cette année, Grand Theft Auto VI sortira finalement en mai 2026, exclusivement sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ce report a néanmoins été accompagné d’une nouvelle bande-annonce, offrant un second aperçu du jeu, attendu par de nombreux joueurs.