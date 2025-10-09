Vous allez bientôt pouvoir jouer aux jeux Steam en VR avec ce nouveau casque

Valve aurait lancé la production de son nouveau casque VR autonome, le Deckard (DV1 et DV2), prévu pour fin 2025 à 1 200 dollars, combinant autonomie, compatibilité PCVR et contrôleurs hybrides, dans un contexte de concurrence accrue avec Meta et Apple.

Le projet Deckard, le prochain casque de réalité virtuelle développé par Valve, semble avancer comme il se doit. Selon plusieurs sources concordantes, dont des analystes chinois et des leakers reconnus comme Tyler McVicker et Brad Lynch (SadlyItsBradley), la production du casque aurait débuté, avec une sortie prévue d’ici la fin de l’année 2025. L’apparition récente de deux modèles, Deckard DV1 et DV2, dans une mise à jour bêta de SteamVR confirme que le projet est en phase finale de développement, les unités DV (Design Validation) précédant généralement la version commerciale (PV) destinée au grand public.

Des caractéristiques solides

Le Deckard se présente comme un casque VR autonome, capable de fonctionner sans fil grâce à une version adaptée de SteamOS, similaire à celle utilisée sur le Steam Deck. Cette autonomie le distingue de son prédécesseur, le Valve Index, sorti en 2019 et conçu pour une utilisation filaire en PCVR. Les fuites évoquent également la possibilité de l’utiliser en mode PCVR, via une connexion filaire ou sans fil, ainsi que des fonctionnalités de streaming pour jouer à des jeux en écran plat depuis un PC. Les contrôleurs, baptisés « Roy », rappellent par leur disposition une manette traditionnelle, adaptée aussi bien à la VR qu’aux jeux classiques.

Le prix estimé s’élèverait à 1 200 dollars, un positionnement haut de gamme qui place le Deckard en concurrence directe avec des appareils comme le Meta Quest 3 ou l’Apple Vision Pro. Valve préparerait par ailleurs des démonstrations ou des jeux dédiés pour accompagner son lancement, une stratégie déjà employée avec Half-Life: Alyx pour promouvoir l’Index.

Quand sera-t-il présenté ?

Si les rumeurs convergent vers une sortie en fin d’année 2025, possiblement en novembre, certaines sources plus prudentes n’excluent pas un report en début d’année 2026. Valve n’a pas encore officiellement confirmé ces informations, mais les indices s’accumulent : importation d’équipements de production aux États-Unis, traces dans le code de SteamVR, et présentations internes en préparation. L’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines semaines, selon Brad Lynch.

Ce nouveau casque marque une évolution majeure pour Valve dans le domaine de la réalité virtuelle, avec l’ambition de s’imposer face à une concurrence de plus en plus forte, notamment celle de Meta et de ses partenariats avec des constructeurs comme Asus. Reste à voir si le Deckard parviendra à séduire un public exigeant, dans un marché où les attentes en matière de performances, de confort et d’écosystème logiciel sont élevées.

La question d’un éventuel jeu AAA, à l’instar de Half-Life: Alyx, reste ouverte. Valve a-t-elle préparé un titre capable de tirer parti des spécificités du Deckard et de stimuler ses ventes ? La réponse ne devrait plus tarder.