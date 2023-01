GeForce RTX 3060 Ti : GDDR6X vs GDDR6, quels gains dans les jeux ?

Un premier test de deux cartes OC rapportent des écarts très modérés : en moyenne, à peine 4 images par seconde de plus en 2160p pour la version GDDR6X sur un panel d’une dizaine de jeux, à peine 2 IPS en Full HD. Pas de quoi justifier de dépenser beaucoup plus en somme.

Depuis quelques semaines, NVIDIA propose d’autres variantes de GeForce RTX 3060 et de RTX 3060 Ti. Concernant la première, c’est un nivellement par le bas : la nouvelle mouture embarque 8 Go de GDDR6 au lieu de 12 Go. Cette quantité de VRAM inférieure est assez délétère dans les jeux, avec des performances pouvant chuter de 18 % selon un test réalisé par Hardware Unboxed. Concernant la GeForce RTX 3060 Ti, la nouvelle mouture est censée être supérieure : elle hérite de mémoire GDDR6X. Si cette VRAM améliore les résultats de benchmarks (+10 % dans 3DMark), les gains sont beaucoup plus mesurés dans les jeux.

© ITHardware

Le média polonais ITHardware propose le premier examen d’une GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X. Nos confrères ont comparé les prestations des cartes graphiques dans plusieurs titres (Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Chernobylite, Cyberpunk 2077…) en 1080p, 1440p et 2160p. Les écarts entre la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 Asus TUG 08G et la RTX 3060 Ti GDDR6X KFA2 OC sont infimes, de l’ordre de 2 à 4 %.

Carte graphique / Définition 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 1-Click OC Plus 160 IPS 163 IPS 168 IPS Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC Edition 158 IPS 160 IPS 164 IPS

Un écart qui ne justifie pas de dépenser beaucoup plus pour la RTX 3060 Ti GDDR6X

La GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X coûte en principe le même prix que le modèle GDDR6. De fait, chez TopAchat par exemple, la RTX 3060 Ti la moins onéreuse est actuellement la KFA2 GeForce RTX 3060 Ti Plus V2 GDDR6X. Si l’acquisition d’un tel modèle n’engendre pas de surcoût, le bon sens amène bien sûr à le choisir, sous réserve d’accepter un TDP légèrement supérieur (225 W au lieu de 200 W). En revanche, lorsque les prix de la version GDDR6X sont supérieurs, la faible augmentation des performances rapportée par nos confrères ne justifie d’investir beaucoup plus.

Caractéristiques GeForce RTX 3060 / Ti

Carte graphique GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 GeForce RTX 3060 12 Go GeForce RTX 3060 8 Go GPU GA104-202 GA104-202 / 200 / GA103-300 GA106-300 / 302 GA106-302 Cœurs CUDA 4864 4864 3584 3584 Fréquence Boost 1665 MHz 1665 MHz 1770 MHz 1770 MHz VRAM 8 Go G6X 8 Go G6 12 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Vitesse mémoire 19 Gbit/s 14 Gbit/s 15 Gbit/s 15 Gbit/s Bande passante mémoire 608 Go/s 448 Go/s 360 Go/s 240 Go/s TDP 200W 200W 170W 170W

Source : ITHardware