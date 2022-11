La GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X supplantera progressivement la version GDDR6

Depuis quelques semaines, des détaillants proposent des GeForce RTX 3060 Ti bénéficiant de mémoire GDDR6X plutôt que GDDR6. NVIDIA a officialisé cette référence, ainsi que la GeForce RTX 3060 avec 8 Go de GDDR6, le 27 octobre. À l’époque, l’entreprise écrivait : “Pour donner plus de choix aux joueurs et aux créateurs, nous introduisons quelques options supplémentaires dans notre réseau de partenaires de cartes graphiques dans le monde entier, à partir de novembre. La première est une GeForce RTX 3060 Ti plus rapide avec mémoire GDDR6X, en plus de la version originale avec mémoire GDDR6. La seconde est une GeForce RTX 3060 avec 8 Go de mémoire GDDR6. Les deux nouvelles options sont prises en charge à partir du pilote Game Ready d’aujourd’hui […]”. Dans les faits, plus qu’une option supplémentaire, la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X remplacerait complètement la GeForce RTX 3060 Ti initiale.

À en croire MyDrivers, NVIDIA et ses partenaires vont en effet progressivement écarter la version GDDR6 de la GeForce RTX 3060 Ti au profit de sa variante GDDR6X. N’y voyez toutefois pas une manœuvre purement mercantile : cette mouture ne coûte pas forcément plus cher que l’ancienne. Chez un détaillant comme LDLC par exemple, les RTX 3060 Ti avec mémoire GDDR6X ne se démarquent pas vraiment par leur tarif. La raison d’être de cette version se trouverait plutôt dans le lancement des GPU Intel Arc A700, présentés comme concurrents aux GeForce RTX 3060 / Ti.

La GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X jusqu’à 10 % supérieure à la version GDDR6 dans 3DMark

608 Go/s de bande passante mémoire

Le recours à de la GDDR6X accroît nettement la bande passante, avec une hausse de 35 % : 608 Go/s au lieu de 448 Go/s. Rappelons que la première itération de GeForce RTX 3060 Ti date de décembre 2020. Enfin, le rafraîchissement de cette référence pourrait aussi trahir une chose : NVIDIA n’a pas l’intention de proposer des GeForce RTX 4060 / Ti de sitôt. Selon les rumeurs de ces derniers jours, colportées par une source se présentant comme membre de Lenovo China mais dont nous ne pouvons attester la fiabilité, la GeForce RTX 4060 ne serait annoncée que le 18 juin 2023.

GPU GA104-202 GA104-202 / 200 / GA103-300 GA106-300 / 302 GA106-302 Cœurs CUDA 4864 4864 3584 3584 Fréquence Boost 1665 MHz 1665 MHz 1770 MHz 1770 MHz VRAM 8 Go G6X 8 Go G6 12 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Vitesse mémoire 19 Gbit/s 14 Gbit/s 15 Gbit/s 15 Gbit/s Bande passante mémoire 608 Go/s 448 Go/s 360 Go/s 240 Go/s TDP 200W 200W 170W 170W

Source : MyDrivers