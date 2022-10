La GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X jusqu’à 10 % supérieure à la version GDDR6 dans 3DMark

Plusieurs fuites ont révélé que NVIDIA préparait de nouvelles GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3060. De fait, le pilote Game Ready 522.25 publiée par l’entreprise à l’occasion de la sortie de la GeForce RTX 4090 contient des données relatives à ces références. Concernant la GeForce RTX 3060 Ti, la situation est assez claire : ce sera une variante dotée de 8 Go de mémoire GDDR6X (19 Gbit/s), et toujours basée sur le GPU GA104. Nos confrères de VideoCardz ont une confirmation de ces caractéristiques. Ils livrent également quelques résultats dans 3DMark Fire Strike et Time Spy.

Grâce à sa mémoire plus rapide, entraînant une hausse de la bande passante mémoire (608 Go/s contre 448 Go/s pour la GeForce RTX 3060 Ti telle que nous la connaissons), la RTX 3060 Ti cuvée 2022 se montre entre 7 et 10 % supérieure à son modèle. Ces performances rapprochent logiquement la nouvelle venue de la GeForce RTX 3070 et permet à NVIDIA de renforcer son offre sur ce segment, pris d’assaut par Intel avec ses cartes graphiques Arc A770 et A750.

Benchmark / carte graphique Fire Strike (Score graphique) Time Spy (Score graphique) NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 37 125 (100 %) 14 821 (100 %) NVIDIA GeForce RTX 3070 33 828 (91 %) 13 681 (92 %) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti G6X 31 5XX (85 %) 12 5XX (84 %) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 29 414 (79 %) 11 769 (79 %) INTEL ARC A770 32 784 (88 %) 13 049 (88 %) INTEL ARC A750 30 661 (83 %) 12 571 (85 %) AMD Radeon RX 6700 XT 35 995 (97 %) 12 784 (86 %) AMD Radeon RX 6650 XT 29 403 (79 %) 10 004 (67 %)

Quel TDP ?

Contrairement à ce que les résultats ci-dessus suggèrent, précisons que dans les jeux, en moyenne, la GeForce RTX 3060 Ti domine assez nettement l’Arc A770.

Les caractéristiques des quelques cartes GeForce RTX 3000 apparaissent dans le tableau ci-dessous. La dernière incertitude pour la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X concerne son TDP ; nos confrères n’ont pas été en mesure de le connaître précisément pour le moment. Quant à la date de sortie, elle serait reportée de quelques jours, à novembre, à la suite de l’annulation de la GeForce RTX 4080 12 Go.

Carte graphique GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X GeForce RTX 3060 Ti GPU GA104-400 GA104-300/302 GA104-202 GA104-202/200/GA103-300 Cœurs CUDA 6144 5888 4864 4864 Fréquence Boost GPU 1770 MHz 1725 MHz 1665 MHz 1665 MHz VRAM 8 Go G6X 8 Go G6 8 Go G6X 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 19 Gbit/s 14 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bande passante mémoire 608 Go/s 448 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 290 W 220 W À déterminer 200 W

