GeForce RTX 3060 : pour goûter à la nouvelle génération

Cinquième déclinaison de la famille de cartes graphiques Ampere, la GeForce RTX 3060 est aussi la plus abordable du lot. Elle apparaît dans le délicat contexte d’une disponibilité problématique de la gamme – en a-t-elle suffisamment sous le pied pour intéresser les joueurs, et ne pas apparaître comme un modèle “de consolation” ?

Et de cinq. La famille des cartes graphiques Nvidia Ampere accueille ce jour un nouveau membre. Après les véloces GeForce RTX 3090, 3080, 3070, puis la RTX 3060 Ti qui apparaissait comme un habile compromis, la firme au caméléon lance la RTX 3060. On retrouve ainsi peu à peu la gamme à laquelle nous avaient habitués les familles Pascal et Turing précédentes, avec une certaine granularité pour des modèles adaptés à tous les besoins et … toutes les bourses.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Et plus que jamais, c’est peut-être le nerf de la guerre. En 2020-2021, la disponibilité générale des cartes graphiques (et AMD est aussi concerné, avec ses Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT) n’a jamais été aussi problématique. De quoi voir les prix s’envoler, au point de … brouiller les cartes et de réduire l’engouement pour leurs excellentes performances.

La GeForce RTX 3060 a ainsi pour vocation de tirer les tarifs de la génération Ampere vers le bas, mais aussi de supplanter la RTX 2060 Super, en offrant de bonnes performances Full HD / QHD avec tout l’assortiment des technologies modernes de la nouvelle famille (ray-tracing, DLSS…). Dans le contexte de l’explosion des crypto-monnaies, Nvidia l’a même dotée d’un mécanisme anti-minage, afin d’éviter que les spéculateurs du genre ne s’emparent des stocks et fassent flamber les prix. Le pari est-il relevé ? Réponse dans notre test.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La carte graphique Nvidia Ampere la plus abordable (en théorie)

Contrairement aux autres modèles de la famille Ampere, la GeForce RTX 3060 est exclusivement proposée par les constructeurs-tiers. Il n’existera donc pas de modèle Founders Edition. Nvidia l’annonce à partir de 335 €, même si chaque fabricant est libre d’en doper les caractéristiques ou de l’articuler autour d’un système de refroidissement maison faisant monter la note. Pour rappel, la RTX 3060 Ti est proposée à 419 €.

Nous testons d’ailleurs aujourd’hui la MSI Gaming X Trio, une version relativement proche du modèle de référence, avec essentiellement une fréquence boost plus élevée (1852 MHz, contre 1780 MHz pour le “théorique” FE) et le système de refroidissement à trois ventilateurs, classique chez le constructeur.

RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio RTX 2060 Super GPU 8 nm GA102-200 8 nm GA104-300 8 nm GA104-200 8 nm GA106-300 12 nm TU106-410A Taille du die 628 mm² 392 mm² 392 mm² 276 mm² 445 mm² Transistors 28,3 M 17,4 M 17,4 M 13,25 M 10,8 M CUDA Cores 8 704 5 888 4 864 3584 1920 Tensor Cores 272 184 152 112 240 RT Cores 68 46 38 28 30 Fréquence de base 1 440 MHz 1 500 MHz 1 410 MHz 1 320 MHz 1 470 MHz Fréquence Boost 1 710 MHz 1 725 MHz 1 665 MHz 1 852 MHz (1 780 MHz, FE) 1 650 MHz Perfs. Shaders 29,8 TFLOPS 20,3 TFLOPS 16,2 TFLOPS 12,7 TFLOPS 7,2 TFLOPS Mémoire 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bande passante mémoire 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 15 Gbps 14 Gbps Bus mémoire 320 bits 256 bits 256 bits 192 bits 192 bits Thermal Design 320 W 220 W 180-220 W 170 W 175 W Interface PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen3 16x Sorties vidéo 3 DP 1.4a, 1 HDMI 2.1 3 DP 1.4a, 1 HDMI 2.1 3 DP 1.4a, 1 HDMI 2.1 3 DP 1.4a, 1 HDMI 2.1 2 DP, 1 HDMI 2.0, 1 DVI Connecteurs d’alimentation 1×12 pin 1×12 pin 1×12 pin 2×8 pin 1×8 pin Prix 719 € 519 € 419 € 335 € 429 €

Si la numérotation des cartes de génération Ampere suggère un rapprochement entre la RTX 3060 et la RTX 3060 Ti, la dernière-née fait plutôt cavalier seul. La GeForce RTX 3060 introduit en effet le GPU GA-106, là où les RTX 3070 et 3060 Ti se partagent un GA104 sensiblement équivalent, avec des CUDA Cores, RT Cores et Tensor Cores désactivés ou non.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Première conséquence : le die de la RTX 3060 est 40% plus petit que le GA104 de ses grandes sœurs, et ne compte “que” 13,25 milliards de transistors contre plus de 17 milliards pour les RTX 3070 et 3060 Ti. S’il se voit là encore amputé de quelques CUDA Cores, RT Cores et Tensors Cores, la carte profite évidemment de toutes les dernières technologies de l’architecture Ampere. Gravure 8 nm, seconde génération des cœurs dédiés au ray-tracing, prise en charge matérielle du codec AV1, support du HDMI 2.1 et des technologies RTX IO, Nvidia Reflex, Nvidia Broadcast et Nvidia Studio… De quoi marquer sérieusement la différence avec le modèle de génération Turing auquel la RTX 3060 se confronte directement, à savoir la RTX 2060 Super (429 €).

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Une différence qui se prolonge évidemment du côté des performances. Nvidia annonce ainsi une puissance de calcul de 12,7 TFLOPS via les shaders, et de 24,9 TFLOPS via les RT Cores … contre “seulement” 7,2 TFLOPS pour la RTX 2060 Super sortie il y a deux ans. La GeForce RTX 3060 Gaming X Trio de MSI que nous testons aujourd’hui s’octroie même une petite longueur supplémentaire, tutoyant les 13,3 TFLOPS grâce à sa fréquence Boost rallongée de quelques mégahertz.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Les performances de la GeForce RTX 3060

Comme pour les autres cartes graphiques de génération Ampere, nous avons testé la GeForce RTX 3060 de MSI en partenariat avec Igor Wallossek, du site Igor’s Lab. Nous l’avons ainsi soumise au même panel de dix jeux que sur nos récents tests, composé d’un titre en DirectX 11, six en DirectX 12 et trois sur l’API Vulkan. À des fins de comparaison, la plateforme de test demeure inchangée : un processeur AMD Ryzen 9 3900XT overclocké à 4,5 GHz, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-3600 G-Skill TridentZ Neo (CL16-16-16-36 1T), un SSD de 2 To Gigabyte Aorus NVMe PCIe Gen4 et une alimentation Seasonic Prime Titanium de 1300 Watts, en place dans un boîtier Raijintek Paen.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Nous avons notamment confronté la GeForce RTX 3060 aux deux modèles qui lui sont immédiatement supérieurs, dans la gamme de Nvidia – les RTX 3060 Ti et RTX 3070 – mais aussi à la Radeon RX 6800 d’AMD, avec et sans SAM. Dans la mesure où elle ferme aussi la nouvelle gamme, nous l’avons opposée à plusieurs modèles de la génération précédente, en particulier les RTX 2080 Super, 2070 Super et 2060 Super, mais aussi aux Radeon RX 5700 XT et Radeon VII.

Les performances en Full HD et QHD

En moyenne sur notre panel de jeux, la GeForce RTX 3060 supplante la RTX 2060 Super de 10% environ en Full HD (1920 x 1080 pixels). Elle cède en revanche une franche coudée à la RTX 3060 Ti (26%), et les RTX 2080 Super et RTX 2070 Super sont également nettement devant.

Les résultats restent sensiblement équivalents lorsque l’on monte en définition. En QHD (2560 x 1440 pixels), la RTX 3060 continue de devancer la RTX 2060 Super de 9,8%. La RTX 3060 Ti offre des performances supérieures de 28% et les RTX 2070 Super et 2070 Super restent systématiquement devant. Dans tous les cas, retenez que la GeForce RTX 3060 permet de jouer dans des conditions parfaitement décentes en Full HD et en QHD, tout en profitant de technologies modernes.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Si vous possédez déjà une RTX 2060 Super, le saut générationnel reste toutefois modeste, et vous resterez vraisemblablement sur votre faim du côté des performances. En revanche, si votre boîtier embarque une carte d’un autre âge, ne serait-ce que la GTX 1060 de la génération Pascal précédente, vous ressentirez davantage le gain.

Les performances en ray-tracing

Et à ce petit jeu précis, les capacités en ray-tracing – parmi les autres technologies modernisées avec la génération Ampere et qui manquaient aux architectures Pascal et antérieures – constituent un argument fort pour envisager la migration. Nous avons confronté la RTX 3060 à trois jeux compatibles DXR (Control, Watch Dogs Legion et Metro Exodus), en Full HD. Dans ce contexte, la RTX 3060 accentue davantage son écart avec la RTX 2060 Super (+12,8%), même si la RTX 3060 Ti reste franchement devant (+32,9%). En l’absence de disponibilité de cette dernière, et si vous “partez de loin” tout en craignant la barrière psychologique des 350 / 400 euros pour l’achat d’une carte graphique, la RTX 3060 est un choix pertinent.

La consommation électrique et les nuisances sonores

Chaque modèle de GeForce RTX 3060 s’articulant autour d’un système de refroidissement propriétaire, le niveau des nuisances sonores est susceptible de varier grandement d’un constructeur à l’autre. Sur la Gaming X Trio de MSI, le résultat est toutefois très bon, malgré la présence de trois ventilateurs. Nous avons en effet mesuré 31,4 dB(A) en jeu, un excellent résultat qui positionne cette carte parmi les plus silencieuses du marché.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Même constat positif du côté des températures, plutôt maîtrisées. Avec le jeu Control, nous avons ainsi relevé 55°C au niveau du PCB, derrière le GPU, et 52°C du côté des puces de mémoire GDDR6. La température la plus élevée se situe au niveau de l’étage d’alimentation, et à 67°C en pleine partie, elle ne constitue nullement un (sinistre) record, loin de là.

Du côté de la consommation électrique, le TDP officiel de la GeForce RTX 3060 est fixé à 170 W (contre 200 W pour la RTX 3060 Ti). Et le pari est respecté, avec une consommation moyenne relevée à 164 W en Full HD. Mais si l’on se penche sur l’efficacité énergétique, c’est-à-dire au nombre de watts dépensés par image/seconde, le verdict est moins élogieux. Toujours en Full HD, la RTX 3060 engloutit 1,5 W par IPS … contre 1,38 W/IPS pour la RTX 3060 Ti et même 1,37 W/IPS pour la RTX 3070.

En QHD, la consommation brute grimpe à 169 W, l’une des plus basses de notre comparatif. Mais là encore, l’efficacité énergétique n’est pas exceptionnelle : la RTX 3060 consomme 2,16 W/IPS dans cette définition, contre 1,97 W/IPS pour la RTX 3060 Ti et même 1,86 W/IPS pour la RTX 3070.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

En conclusion, la GeForce RTX 3060 est-elle recommandable ? Faute de grives, on mange des merles : c’est essentiellement la disponibilité des cartes graphiques, ainsi que l’état des lieux de votre propre configuration actuelle, qui dicteront votre choix. Est-il utile de le préciser ? Annoncée à partir de 335 euros, la MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio que nous testons ici s’est échangée pendant les maigres minutes suivant sa mise à disponibilité à … 599,95 euros, chez la plupart des revendeurs en ligne. Avant sa rupture de stock. À un tel tarif, autant le dire explicitement : c’est du vol.

Sur le papier, et si les tarifs annoncés sont respectés (une situation qui n’existe plus depuis des mois et des mois), la GeForce RTX 3060 Ti nous apparaît toutefois comme un saut générationnel plus intéressant à envisager. Mais si vous partez d’assez loin, comme une GeForce GTX 1060 ou un modèle encore antérieur, la RTX 3060 reste une bonne solution pour profiter des technologies les plus modernes de l’écurie Nvidia.