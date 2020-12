GeForce RTX 3060 Ti : le choix de la raison

Quatrième rejeton de la famille Ampere, la GeForce RTX 3060 Ti est aussi la première à lorgner plus explicitement du côté du marché, plus abordable, du milieu de gamme. De quoi démocratiser les performances de la dernière génération de cartes graphiques signées Nvidia. Avec des résultats supérieurs à ceux de la RTX 2080 Super, pourtant 300 euros plus cher.

La génération Ampere s’est tout d’abord dévoilée par la grande porte, celle des véloces et rutilantes GeForce RTX 3080 et RTX 3090. Plaçant ainsi la barre technique (et tarifaire !) très haut, ces deux premiers modèles, lancés successivement les 17 et 24 septembre derniers, ont démontré tout le potentiel du nouveau GPU de 8 nm, notamment au niveau de sa réelle maîtrise des effets de ray-tracing. Petite piqûre de rappel : la RTX 3080, à 719 €, assure des performances supérieures de 28% (Full HD), 33% (WQHD) et même 44% (UHD) à celles de la GeForce RTX 2080 Super, vendue au même prix quatorze mois plus tôt.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Et pour le ray-tracing, le nouvel eldorado sous le feu des projecteurs que cherchent même à conquérir les Radeon RX 6800 et 6800 XT d’AMD, ainsi que les PS5 et Xbox Series X ? Là encore, une vraie longueur d’avance : la RTX 3080, avec ses RT Cores de seconde génération, offre des performances supérieures de 27% à la RTX 2080 Ti, et même 50% supérieures à celles de la RTX 2080 Super.

Un mois plus tard, la GeForce RTX 3070 poursuit la conquête. Plus abordable que ses deux grandes sœurs (519 €), elle est systématiquement devant la GeForce RTX 2080 Ti, l’indéniable tête de gondole de la génération précédente, pourtant proposée alors à un tarif double.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La GeForce RTX 3060 Ti, pour une offre plus segmentée

C’est dans ce contexte qu’apparaît, le 2 décembre 2020, la GeForce RTX 3060 Ti. Fidèle au découpage de sa génération Turing antérieure, Nvidia tronçonne ainsi sa nouvelle famille Ampere en de multiples déclinaisons, pour une plus grande “granularité” de son positionnement tarifaire. Mais aussi pour que les joueurs puissent choisir précisément les performances escomptées : le jeu 8K/4K de luxe avec la RTX 3090, le grand confort en 4K avec la RTX 3080, le QHD sublimé avec la RTX 3070. Et aujourd’hui la Full HD en réglages Ultra et avec des effets ray-tracing, avec la RTX 3060 Ti. C’est tout du moins ce que met en avant la présentation de Nvidia, avec en toile de fond le visuel d’un imminent … Cyberpunk 2077.

La RTX 3060 Ti, en haut, et la RTX 3070, en bas

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Il apparaît désormais que la gamme Ampere se divise en deux “couples” : les RTX 3080/3090 d’une part, autour du GPU GA102 de 628 mm² et d’un design sensiblement équivalent, avec des ventilateurs répartis au recto et verso de la carte, et les RTX 3070/3060 Ti d’autre part, autour du GPU GA104 de 392 mm² et d’un design plus classique à deux ventilateurs.

Le rapprochement avec la RTX 3070 ne s’arrête d’ailleurs pas au seul GPU. Le design de la carte est en tout point identique, entre les deux modèles. On retrouve ainsi la même silhouette plus profilée et compacte que le reste de la gamme (242 x 112 mm, contre 313 x 138 mm pour la RTX 3090 et 285 x 112 mm pour la RTX 3080), avec un carénage en aluminium strié d’ailettes et perclus de deux ventilateurs de 80 mm sur une seule face. De quoi envisager plus sereinement son installation dans un boîtier moins volumineux, face à une cage à disques durs limitant l’espace, par exemple.

La RTX 3060 Ti, en haut, et la RTX 3070, en bas

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Tournant jusqu’à 3500 tours/minute, les deux ventilateurs fonctionnent indépendamment. Le premier souffle l’air vers l’extérieur du PC via le bracket, qui laisse entrevoir de larges ouvertures, ainsi que vers le haut de la carte, tandis que le second expulse essentiellement l’air chaud vers l’arrière de la RTX 3060 Ti. La backplate est en contact avec certains composants grâce à un pad thermique, qui contribue à la dissipation de la chaleur.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La connectique reste là aussi identique : on retrouve ainsi une sortie HDMI 2.1 et trois connecteurs DisplayPort 1.4a. Le connecteur d’alimentation 12 broches se situe là encore au centre de la carte, en position droite et non de biais.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

GPU GA104-200, vers un habile compromis

La “seule” et unique différence avec la GeForce RTX 3070 tient donc au GPU, estampillé GA104-200 sur cette RTX 3060 Ti contre GA104-300 pour la carte supérieure. On retrouvait d’ailleurs la même différence de nomenclature entre les RTX 3090 et RTX 3080, signe que les deux cartes appartiennent ainsi au même couple, avec une simple marche en moins.

Le GPU de la RTX 3060 Ti s’étend ainsi sur une surface de 392 mm², contre 628 mm² pour celui des RTX 3080/3090, avec 17,4 milliards de transistors. Signe de la modularité de la gamme, et de la possibilité pour Nvidia “d’activer” ou non des SM/GPC sur chaque GPU, il comprend 4 864 CUDA Cores, 152 Tensor Cores et 38 RT Cores, contre 5 888 CUDA Cores, 184 Tensor Cores et 46 RT Cores pour la GeForce RTX 3070 qu’il partage.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Du côté de la fréquence, on évolue à 1410 MHz en cadence de base, portée à 1665 MHz en mode Boost, contre 1500 à 1725 MHz pour la RTX 3070. La mémoire demeure en revanche inchangée : les deux cartes sont équipées de 8 Go de GDDR6 sur un bus 256 bits, pour une bande passante de 14 Gbps.

En résumé, vous l’aurez compris : sur le papier, la GeForce RTX 3060 Ti est évidemment une version édulcorée de la RTX 3070, ce qui justifie son tarif amputé de 100 euros. Il s’agit, à ce jour, de la carte Ampere la plus abordable, mais aussi de la carte graphique “new-gen” la moins chère du marché. À 419 €, elle coûte ainsi 170 euros de moins que la “plus basse” des Radeon de dernière génération, la RX 6800. Face à la génération antérieure du côté de Nvidia, elle est même moins chère que les RTX 2060 Super (439 €) et … 300 € moins cher que la RTX 3080 Super. Retenez bien cet écart tarifaire, nous y reviendrons.

RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 2080 Super GPU 8 nm GA102-300 8 nm GA102-200 8 nm GA104-300 8 nm GA104-200 12 nm TU104-450 Taille du die 628 mm² 628 mm² 392 mm² 392 mm² 545 mm² Transistors 28,3 M 28,3 M 17,4 M 17,4 M 13,6 M CUDA Cores 10 496 8 704 5 888 4 864 3 072 Tensor Cores 328 272 184 152 384 RT Cores 82 68 46 38 48 Fréquence de base 1 395 MHz 1 440 MHz 1 500 MHz 1 410 MHz 1 650 MHz Fréquence Boost 1 695 MHz 1 710 MHz 1 725 MHz 1 665 MHz 1 815 MHz Perfs. Shaders 35,6 TFLOPS 29,8 TFLOPS 20,3 TFLOPS 16,2 TFLOPS 11,2 TFLOPS Mémoire 24 Go GDDR6X 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bande passante mémoire 19,5 Gbps 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 15,5 Gbps Bus mémoire 384 bits 320 bits 256 bits 256 bits 256 bits Bande passante max. 936 Go/s 760 Go/s 448 Go/s 448 Go/s 497 Go/s Thermal Design 350 W 320 W 220 W 180-220 W 250 W Prix 1 549 € 719 € 519 € 419 € 719 €

Place aux tests ! Par le biais d’Igor Wallossek, nous avons ainsi soumis la RTX 3060 Ti au même panel de dix jeux que sur nos récents tests, composé de deux titres en DirectX 11, cinq en DirectX 12 et trois sur l’API Vulkan. À des fins de comparaison, la plateforme de test demeure inchangée : un processeur AMD Ryzen 9 3900XT overclocké à 4,5 GHz, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-3600 G-Skill TridentZ Neo (CL16-16-16-36 1T), un SSD de 2 To Gigabyte Aorus NVMe PCIe Gen4 et une alimentation Seasonic Prime Titanium de 1300 Watts, en place dans un boîtier Raijintek Paen.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Les performances à la loupe

Benchmarks en Full HD et QHD

En moyenne, en Full HD, la GeForce RTX 3060 Ti se montre ainsi 9,3% plus performante que la RTX 2080 Super de la génération précédente, pourtant commercialisée 300 euros plus cher ! Dans cette définition, elle est 11,3% inférieure à la GeForce RTX 3070, qui affiche donc un tarif supérieur de 100 euros.

Si l’on monte en définition, en QHD, l’écart reste sensiblement identique. La GeForce RTX 3060 Ti est ainsi 9,1% supérieure à la RTX 2080 Super. Une confortable assise, alors que l’écart tarifaire est loin d’être anecdotique. Face à la RTX 3070, on préserve un écart sensiblement équivalent : dans cette définition, la grande soeur reste devant pour 14,5%, ce qui justifie ses 100 euros supplémentaires si vous visez une telle définition.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Les performances en Full HD et ray tracing

C’est l’autre aspect de la génération Ampere : profitant désormais du recul d’une seconde itération des RT Core, la nouvelle gamme maîtrise mieux le calcul des effets de ray-tracing. À ce petit jeu, la GeForce RTX 3060 Ti creuse ainsi davantage l’écart avec la RTX 2080 Super de génération précédente, en prenant l’ascendant de plus de 12%. Elle est également devant l’offre actuelle d’AMD : la Radeon RX 6800 (590 euros) est en moyenne 37,4% inférieure, en Full HD, et avec la technologie SAM activée !

Face à la RTX 3070, l’écart reste équivalent à celui constaté en QHD et en pure rastérization, par exemple : la GeForce RTX 3060 Ti accuse 14,4% de performances en moins, en Full HD et en ray-tracing.