Gigabyte lance des serveurs NVIDIA HGX A100 refroidis par liquide

Gigabyte a présenté de nouveaux serveurs HPC (High Performance Computing) conçus pour les processeurs AMD EPYC 7003 et GPU NVIDIA A100. Ces modèles, appelés G262-ZL0 et G492-ZL2, profitent d’une système de refroidissement liquide mis au point par CoolIT.

Le Gigabyte G262-ZL0 est au format 2U et a des dimensions de 448 x 86,8 x 800 mm. Il met à disposition quatre sockets SXM4 et peut ainsi héberger 4 GPU NVIDIA A100 dotés de 40 / 80 Go de mémoire. Le G492-ZL2 est au format 4U et a des dimensions de 448 x 175,2 x 945 mm. Il est susceptible d’abriter 8 GPU NVIDIA A100. Concernant les processeurs, ces serveurs sont faits pour héberger deux processeurs AMD EPYC 7003-series, nom de code Milan, pour un total de 128 cœurs / 256 threads. Les systèmes gèrent ainsi 128 ou 256 lignes PCIe 4.0 et prennent en charge 4 ou 8 To de mémoire DDR4 (RDIMM ou LRDIMM).

Stockage et alimentation

Par ailleurs, le serveur G262-ZL0 peut accueillir quatre disques durs de 2,5 pouces (U.2 ou SATA), trois SSD M.2 avec une interface PCIe 4.0 x4, cinq cartes d’extension low profile et une carte OCP 3.0. Le G262-ZL2 met à disposition six baies de 2,5 pouces (U.2 ou SATA), deux emplacements M.2 et dix emplacements d’extension pour cartes low profile. Les serveurs bénéficient d’un système d’alimentation redondant avec deux blocs de 3000 W dans le cas du G262-ZL0 et 3+1 PSU de 3000 W dans celui du G492-ZL2.

Référence G262-ZL0 G492-ZL2 GPU NVIDIA HGX A100 4-GPU NVIDIA HGX A100 8-GPU CPU Deux processeurs AMD EPYC 7003 Series Deux processeurs AMD EPYC 7003 Series Mémoire 16 DIMMs 32 DIMMs Stockage 4 x 2,5 pouces U.2 NVMe/SATA/SAS ; 3 x M.2 (Gen4 x4) 6 x 2,5 pouces U.2 NVMe/SATA ; 2 x M.2 (Gen4 x4) Slots d’extension (Gen4 x16) 5 x low-profile ; 1 x OCP 3.0 10 x low-profile Connectivité réseau 2 x 1GbE LAN, 1 x MLAN 2 x 10GbE LAN, 1 x MLAN Alimentation 2+0 3000W 80+ Platinum 3+1 3000W 80+ Platinum

Vous pouvez consulter toutes les caractéristiques des G262-ZL0 et G492-ZL2 sur le site de Gigabyte.

Source : Gigabyte