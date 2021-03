AMD lance ses processeurs EPYC 7003 : de 8 à 64 cœurs

AMD nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour la présentation de ses processeurs EPYC 7003, nom de code Milan. La société a tenu parole ; si vous avez loupé l’évènement en direct, séance de rattrapage possible avec la vidéo ci-dessous.

Ces processeurs EPYC 7003, qui succèdent aux EPYC Rome, héritent, comme les Ryzen 5000 desktop et Ryzen 5000 mobiles, de cœurs Zen 3. Par conséquent, ils bénéficient « d’une hausse de 19 % des instructions exécutées par cycle d’horloge » selon AMD. La gamme comprend 19 puces, armées de 8 à 64 cœurs. Le porte-étendard est l’EPYC 7763, un 64 cœurs / 128 threads. Sa fréquence de base est de 2,45 GHz, tandis que sa fréquence Boost culmine à 3,5 GHz. Comme leurs ancêtres, ces EPYC 7003 gèrent jusqu’à 8 canaux de mémoire DDR4-3200 et 128 lignes PCIe 4.0.

Les Ryzen Threadripper PRO débarquent sur le marché DIY

Toute la gamme EPYC 7003

AMD a rassemblé toutes les spécifications et tarifs dans le tableau suivant :

Modèle Coeurs Threads Fréq. de base (GHz) Fréq. Boost (GHz) TDP par défaut (W) cTDP Min (W) cTDP Max (W) Cache L3 (Mo) Canaux DDR Fréq. DDR Maximale (1DPC) PCIe 4 Prix par quantité 1000 7763 64 128 2.45 3.50 280 225 280 256 8 3200 x128 $7.890 7713 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 x128 $7.060 7713P 64 128 2.00 3.675 225 225 240 256 8 3200 x128 $5.010 7663 56 112 2.00 3.50 240 225 240 256 8 3200 x128 $6.366 7643 48 96 2.30 3.60 225 225 240 256 8 3200 x128 $4.995 75F3 32 64 2.95 4.00 280 225 280 256 8 3200 x128 $4.860 7543 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 x128 $3.761 7543P 32 64 2.80 3.70 225 225 240 256 8 3200 x128 $2.730 7513 32 64 2.60 3.65 200 165 200 128 8 3200 x128 $2.840 7453 28 56 2.75 3.45 225 225 240 64 8 3200 x128 $1.570 74F3 24 48 3.20 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $2.900 7443 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 x128 $2.010 7443P 24 48 2.85 4.00 200 165 200 128 8 3200 x128 $1.337 7413 24 48 2.65 3.60 180 165 200 128 8 3200 x128 $1.825 73F3 16 32 3.50 4.00 240 225 240 256 8 3200 x128 $3.521 7343 16 32 3.20 3.90 190 165 200 128 8 3200 x128 $1.565 7313 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 x128 $1.083 7313P 16 32 3.00 3.70 155 155 180 128 8 3200 x128 $913 72F3 8 16 3.70 4.10 180 165 200 256 8 3200 x128 $2.468

L’écosystème EPYC

Avec cette gamme EPYC, AMD cible trois secteurs clefs : le HPC, le Cloud et les entreprises. Pour ces dernières, la firme promet « un coup de fouet au traitement des bases de données transactionnelles avec un gain allant jusqu’à 19 % ». Elle argue que ses processeurs « améliorent aussi, en matière de big data, le tri analytique Hadoop jusqu’à 60 %, avec un rapport performance/prix 61 % supérieur à celui de la concurrence. Enfin, ils offrent des performances accrues dans les infrastructures hyperconvergées flexibles (HCI). »

Pour l’écosystème EPYC, AMD table sur « un objectif de 400 instances dans le cloud et 100 nouvelles plateformes OEM d’ici fin 2021 » grâce à ses « partenaires tels que AWS, Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Lenovo, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Tencent Cloud ».

Forrest Norrod, vice-président senior et directeur général de la branche Data Center & Embedded Solutions, résume : « Avec le lancement de notre troisième génération de processeurs AMD EPYC, nous sommes ravis de proposer le processeur serveur le plus rapide au monde. Ces processeurs accroissent notre leadership dans les datacenters et aident nos clients à résoudre les défis informatiques les plus complexes du moment, tout en développant considérablement notre écosystème. Avec nos nouveaux processeurs serveurs, nous doublons les performances face à la concurrence dans des scénarii de calcul HPC, mais aussi avec des charges de travail typiques du Cloud ou du monde de l’entreprise. Avec les GPU AMD Instinct, nous franchissons également la barrière de la puissance exaflopique au sein des supercalculateurs et aidons à solutionner des problèmes qui étaient auparavant hors de portée. »