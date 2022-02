Les processeurs AMD EPYC troisième génération propulsent les nouvelles instances AWS EC2 C6a

En décembre 2021, les instances Amazon Web Services (AWS) EC2 M6a adoptaient les processeurs AMD EPYC de troisième génération (EPYC 7003, nom de code EPYC Milan). Au tour des instances EC2 C6a de suivre le même chemin. Selon AWS, les instances C6a « offrent un rapport calcul / prix / performance jusqu’à 15 % supérieur à la précédente génération d’instances C5a ». Ci-dessous, une vidéo de présentation d’AWS datant de mars 2021.

Toujours d’après AWS, ces instances EC2 C6a « prennent en charge des calculs intensifs comme le traitement par lots, l’analyse distribuée, la diffusion de publicités, les jeux multi-joueurs nécessitant des capacités de montée en charge ou encore l’encodage vidéo ».

La capitalisation boursière d’AMD a dépassé celle d’Intel pour la première fois

Des configurations allant de 2 à 192 vCPU

AWS met en avant les fonctionnalités ci-dessous :

Haute densité de coeurs : jusqu’à deux grandes tailles d’instances, 128 vCPU et 192 vCPU, la plus importante disposant de 284 Go de mémoire, soit deux fois la taille des plus grandes instances C5a.

Sécurité matérielle permanente : chiffrement de la mémoire principale pour protéger les données contenues dans la mémoire physique.

Performances optimisées pour le calcul : grâce au cœur « Zen 3 », les instances C6a permettent d’obtenir un rapport performance/prix 15 % supérieur à la génération précédente d’instances C5a.

Réseau / bande passante : les instances C6a offrent jusqu’à 50 Gbps de débit pour la mise en réseau et 40 Gbps de bande passante vers l’Amazon Elastic Block Store, soit plus du double des instances C5a.

Les instances C6a sont disponibles aujourd’hui dans les régions AWS US East (Northern Virginia), US West (Oregon), et Europe (Ireland), dans une variété de configurations, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64, 96, 128 et 192 vCPU. AWS précise qu’elles « utilisent Elastic Fabric Adapter pour la configuration 48xlarge pour offrir un faible temps de latence et une communication inter-nœuds hautement évolutive ».

De son côté, AMD en profite pour indiquer que « cette nouvelle collaboration vient s’ajouter aux plus des 130 nouvelles instances publiques propulsées par les processeurs EPYC » parmi lesquelles les instances C2D de Google Cloud présentées la semaine dernière.

Déclarations

Dan McNamara, senior vice president general manager, Server Business, AMD : « Les processeurs AMD EPYC continuent de constituer des solutions essentielles pour les clients AWS en quête de puissantes performances de calcul et d’une évolutivité Cloud pour leurs charges de travail. Notre portefeuille évolutif de solutions de nouvelle génération pour le Cloud propulsées par les processeurs AMD EPYC de troisième génération à destination d’AWS souligne l’adoption croissante des technologies AMD dans le Cloud et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration. »

David Brown, Vice President, Amazon EC2, AWS : « Les instances Amazon EC2 C6a propulsées par les processeurs AMD EPYC de troisième génération, nous permettent de poursuivre notre collaboration avec AMD et d’offrir à nos clients la possibilité d’exécuter des charges de calcul intensif. Les instances C6a font perdurer la tradition des offres AWS en étant pourvues des nouveaux processeurs AMD EPYC tout en proposant aux clients AWS un meilleur prix et de meilleures performances. »

Source : Communiqué de presse AMD