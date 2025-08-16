Google Messages ajoute enfin cette fonctionnalité de WhatsApp et iMessage

Google Messages permet de supprimer un message pour toutes les personnes de la conversation. Toutefois, selon certains experts, cette fonctionnalité suscite quelques problématiques.

Google Message permet maintenant de retirer un message pour tous les utilisateurs

Google Messages déploie une fonctionnalité longtemps attendue : la suppression rétroactive des messages, non seulement de son propre appareil, mais aussi de celui du destinataire. Cette évolution, rendue possible par le protocole RCS (Rich Communication Services), s’aligne sur des solutions existantes comme iMessage ou WhatsApp, tout en soulignant les limites persistantes des messageries grand public.

Supprimer un message sur Google Messages

Les utilisateurs disposent désormais d’un délai de 15 minutes après l’envoi pour retirer un message des deux côtés de la conversation, via l’option “Supprimer pour tout le monde”. Conditions requises :

Protocole RCS activé chez l’expéditeur et le destinataire (standard sur la plupart des Android récents).

chez l’expéditeur et le destinataire (standard sur la plupart des Android récents). Message non lu : la suppression échoue si le destinataire a déjà ouvert la conversation.

: la suppression échoue si le destinataire a déjà ouvert la conversation. Aucun effet sur les captures d’écran ou les sauvegardes externes.

Contrairement à WhatsApp (délai de ~2 jours) ou iMessage (sans réelle limite définie), Google impose une fenêtre d’action restreinte, probablement pour des raisons techniques liées à la synchronisation du RCS.

Plateforme Délai de suppression Chiffrement par défaut Protocole Google Messages 15 min Non* RCS/SMS WhatsApp ~2 jours Oui Propriétaire iMessage Illimité** Oui Propriétaire (Apple) Signal Configurable Oui Propriétaire *Chiffrement disponible en bêta pour certains utilisateurs.

**Sous réserve de la synchronisation iCloud.

Le RCS enfin exploité pleinement

Le déploiement de cette fonctionnalité s’inscrit dans la transition progressive du SMS vers le RCS, poussée par Google depuis 2020. En France, les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Free) supportent désormais ce standard, mais son adoption reste inégale. Deux enjeux majeurs persistent :

L’absence de chiffrement de bout en bout par défaut, contrairement à WhatsApp ou Signal. L’interopérabilité limitée avec iMessage, Apple n’ayant pas encore pleinement intégré le RCS dans son écosystème.

Une fonctionnalité limitée selon un expert

Pour les experts, comme le cryptographe Matthew Green (université Johns Hopkins), cette mise à jour améliore l’ergonomie sans résoudre les problèmes de confidentialité :

“Un message supprimé peut avoir été lu, transféré ou archivé avant son retrait. Le RCS reste un protocole moins sécurisé que ses alternatives.”

Les retours utilisateurs (forums Reddit, X) soulignent un soulagement partiel :

Avantage : fin des envois accidentels (ex. : message destiné à un contact envoyé à un groupe).

: fin des envois accidentels (ex. : message destiné à un contact envoyé à un groupe). Limite : le délai de 15 minutes est jugé insuffisant pour les cas complexes (ex. : partage de données sensibles).

De nouvelles fonctionnalités à venir ?

Google n’a pas annoncé d’extensions futures (allongement du délai, chiffrement étendu), mais travaille sur une intégration avec Google Workspace, suggérant des fonctionnalités collaboratives à venir (éditions de messages, réactions avancées).