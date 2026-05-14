Le mystérieux Core Ultra X9 378H d’Intel fait surface dans un Lenovo à 15 000 dollars

Lenovo vient de mettre en précommande son Yoga Air 14 Ultra Aura, le premier ordinateur portable à intégrer le mystérieux processeur Intel Core Ultra X9 378H, une puce qui n’avait jusqu’ici jamais été commercialisée. Affiché provisoirement à près de 15 000 dollars sur le site chinois JD.com, ce PC ultra-compact de 14 pouces sera décliné en plusieurs configurations équipées de processeurs Panther Lake.

Lenovo a commencé à proposer en précommande son nouveau Yoga Air 14 Ultra Aura, un ordinateur portable qui intègre notamment le processeur Intel Core Ultra X9 378H, une puce jusqu’ici absente du marché.

Un processeur peu courant

Contrairement au modèle haut de gamme Core Ultra X9 388H de la série Panther Lake, le Core Ultra X9 378H n’avait jusqu’à présent pas été repéré dans des produits commercialisés. Lenovo utiliserait cette puce dans sa nouvelle gamme Yoga Air 14 Ultra Aura, qui sera déclinée en plusieurs configurations.

Le Core Ultra X9 378H se présente comme une version légèrement bridée du 388H. Il conserve la même configuration avec 16 cœurs et 16 threads (4+8+4), ainsi qu’un circuit graphique intégré disposant de 12 cœurs Xe3. La principale différence réside dans la fréquence boost, inférieure de 100 MHz par rapport au modèle 388H.

Plusieurs configurations disponibles

Le Yoga Air 14 Ultra Aura ne se limitera pas au seul processeur Core Ultra X9 378H. Lenovo proposera cet ordinateur avec différentes puces de la série Core Ultra 3 (Panther Lake), notamment :

Core Ultra 5 325 (8 cœurs sans cœurs efficaces)

Core Ultra 5 338H

Core Ultra X7 358H

Une édition limitée FIFA sera également disponible.

Prix et disponibilité

L’ordinateur est actuellement en précommande sur JD.com, un important site de commerce en ligne chinois. Le prix affiché de 99 999 yuans (environ 14 722 dollars) semble être un simple prix provisoire, couramment utilisé sur cette plateforme avant l’annonce du tarif définitif. À titre de comparaison, même les ordinateurs portables équipés d’une RTX 5090 ne atteignent pas de tels montants.

Les premières informations indiquent que l’appareil sera équipé de 32 Go de mémoire vive et d’un stockage de 1 To. Il disposera d’un écran de 14 pouces dans un châssis compact et fin. Les spécifications techniques complètes n’ont pas encore été dévoilées.